Giá USD hôm nay 23.1.2024: Đô la Mỹ tự do 'neo' cao, cách xa ngân hàng

Sáng 23.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.030 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Trong khi Eximbank tăng thêm 10 đồng so với hôm qua khi mua vào lên 24.330 đồng, bán ra 24.720 đồng thì Vietcombank vẫn tiếp tục mua vào 24.350 đồng và bán ra 24.720 đồng…

Riêng giá USD tự do cũng được duy trì ở mức cao khi mua vào 24.980 đồng và bán ra 25.080 đồng như hôm qua. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng 360 đồng.

Giá USD tự do neo cao gần 25.100 đồng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại khi chỉ số USD-Index quay lại trên mức 103 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đang được duy trì ở mức cao khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất không còn nhiều như trước đây. Nhiều quan chức của Fed đều đồng thuận cho rằng cơ quan này cần có thêm thời gian để xem xét về thời điểm chính thức giảm lãi suất.

Mới đây, Chủ tịch Fed tại San Francisco - Mary Daly - cho biết bà tin nền kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ đang ở một vị thế tốt và sẽ còn quá sớm để cắt giảm lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư dự báo xác suất khoảng 43,5% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 3.2024, thấp hơn so với dự báo hơn 70% vào đầu tuần trước.

Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone - Chris Weston cho biết khả năng này không có nhiều thay đổi cho đến khi chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) vốn được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo PMI sơ bộ của Mỹ vào ngày 24.1; ước tính GDP quý 4/2023 vào ngày 25.1 và dữ liệu PCE vào ngày 26.1 để có thêm manh mối về hướng đi của lãi suất sắp tới...