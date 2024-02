Giá USD hôm nay 19.2.2024: Đô la tự do quay đầu giảm

Sáng 19.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.979 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giảm 20 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống 24.290 đồng, bán ra 24.680 đồng. Riêng Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 24.310 đồng và bán 24.680 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do cũng quay đầu đi xuống khi còn mua vào 24.900 đồng và bán ra 25.070 đồng, giảm 50 - 80 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tự do vẫn duy trì mức cao hơn so với trong ngân hàng gần 400 đồng.

MP

Một số chuyên gia cho rằng, tỉ giá USD/VND vẫn còn chịu áp lực tăng trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ. Dù vậy, xét về dài hạn cả năm thì khi Fed bắt đầu giảm lãi suất sẽ khiến áp lực này cũng đi xuống. Cộng thêm với nguồn lực từ trong nước như vốn đầu tư nước ngoài, thặng dư thương mại hay dòng kiều hối về Việt Nam thì tỷ giá sẽ chỉ biến động trong mục tiêu như thông thường.

Giá USD thế giới dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn giữ ở mức cao. Đầu tuần, chỉ số USD-Index nhích nhẹ lên 104,21 điểm, cao hơn 0,21 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh giảm từ mức cao trước đó sau báo cáo lạm phát vẫn tăng cao. Điều đó khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Fed sẽ sớm giảm lãi suất trong năm nay đã tiêu tan phần nào.