Giá USD hôm nay 18.2.2024: Tăng cao suốt tuần

Sáng 18.2, giá USD ghi nhận một tuần tăng sau những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn. Chẳng hạn, Eximbank mua vào lên 24.310 đồng, bán ra 24.700 đồng; Vietcombank mua vào 24.310 đồng... So với trước tết, giá USD tại các ngân hàng đã tăng 160 - 170 đồng.

Tương tự, giá USD tự do cũng lên cao lên mức mua vào 25.150 đồng và bán ra lên 25.220 đồng. So với trước tết, giá USD tự do tăng thêm khoảng 200 đồng.

Giá USD tăng cao sau Tết Giáp Thìn NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ phiên cuối tuần và cũng ghi nhận một tuần đi xuống. Chỉ số USD-Index hiện còn sát 104 điểm, thấp hơn 0,7 điểm của một tuần trước đó. Theo Investing, đồng USD đã giảm phiên thứ hai liên tiếp sau một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, dù lạm phát vẫn còn cao nhưng điều đó cũng khó có thể ngăn cản Cục Dự trữ liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Doanh số bán lẻ chưa được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 0,8% trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với mức giảm dự kiến là 0,1%. Trong khi trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 0,3% so với tháng 12.2023 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn dự báo từ các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. Trong khi đó, một dữ liệu khác cho thấy sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 1 vừa qua trượt xuống mức - 0,1%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10.2023 và cũng yếu hơn dự báo...

Ông Brad Bechtel, chuyên gia FX toàn cầu tại Jefferies cho rằng thị trường vẫn tập trung vào việc tìm hiểu khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này giúp đồng bạc xanh củng cố vị thế ở mức cao nhưng cũng không đủ để thúc đẩy gia tăng.

Hiện nhiều nhà đầu tư đều đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện giảm lãi suất trong tháng 6 thay vì kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5 trước đó...