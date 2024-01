Giá USD hôm nay 24.1.2024: Đồng loạt tăng, thị trường tự do chạm 25.100 đồng

Sáng 24.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 24.030 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn Eximbank tăng thêm 10 đồng so với hôm qua khi mua vào lên 24.340 đồng, bán ra 24.730 đồng; Vietcombank tăng 15 đồng, đưa giá mua lên 24.365 đồng và bán ra lên 24.735 đồng…

Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục tăng thêm 20 đồng so với hôm qua. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM mua vào 25.000 đồng và bán ra 25.100 đồng. Giá USD tự do vẫn cao hơn nhiều so với ngân hàng, từ 360 - 365 đồng.

Giá USD sáng 24.1 đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn đang có xu hướng tăng khi chỉ số USD-Index lên 103,3 điểm. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần khi nhà đầu tư vẫn chưa thể xác định được thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây và những bình luận của các quan chức Fed đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng cơ quan này sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất từ tháng 4. Bắt đầu từ việc Thống đốc Christopher Waller đã phản đối kỳ vọng về cắt giảm lãi suất sớm của thị trường, cảnh báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cần phải đảm bảo lạm phát sẽ giảm xuống và duy trì xung quanh mục tiêu 2%.

Bên cạnh đó, tỷ giá euro và USD cũng giao dịch trong biên hẹp quanh mức 1,090. Các nhà đầu tư cũng đang ngần ngại trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của ECB dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB - Christine Lagarde - gần đây đã báo hiệu rằng lãi suất có thể sẽ bắt đầu giảm vào mùa hè nếu các chỉ số kinh tế hỗ trợ việc đó...