Giá USD hôm nay 21.2.2024: 'Đô' tự do tăng mạnh, bỏ xa ngân hàng

Sáng 21.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.993 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua, xuống 24.290 đồng và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.680 đồng. Riêng Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.330 đồng và bán 24.700 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do tăng mạnh lên 25.030 đồng và bán ra 25.130 đồng. So với hôm qua, USD tự do tăng thêm 60 đồng và hiện cao hơn ngân hàng trên 310 đồng.

Giá USD sáng 21.2 tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index rớt còn 103,97 điểm do lãi suất của Mỹ vẫn còn neo cao. Đồng thời, giao dịch đồng USD khá trầm lắng khi nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố vào hôm nay (21.2). Theo các nhà phân tích, biên bản họp của Fed có thể sẽ nhắc lại việc hạ lãi suất sẽ bị lùi lại cho đến tháng 5 hoặc tháng 6.

Trong tuần vừa qua, các dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ cao hơn dự báo đã làm giảm hy vọng về việc Fed hạ lãi suất vào tháng 3. Thị trường hiện dự báo xác suất 78% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6, theo công cụ CME Fed Watch.

Blomberg dẫn lời ông Raphael Bostic, Chủ tịch Fed khu vực Atlanta, cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ không vội cắt giảm lãi suất khi thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ vẫn còn mạnh. Vị quan chức này cảnh báo vẫn còn chưa chắc lạm phát đang hướng về mục tiêu 2% một cách bền vững như mục tiêu của Fed. Vì vậy cần thêm bằng chứng trước khi tuyên bố chiến thắng lạm phát. Ông cũng lưu ý chỉ dự báo có 2 đợt giảm lãi suất trong năm 2024 thay vì 3 đợt như nhà đầu tư kỳ vọng...