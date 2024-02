Giá USD hôm nay 27.2.2024: Ngân hàng tăng hướng đến mức 25.000 đồng

Sáng 27.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.014 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Nhà nước giữ giá USD chiều mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng nhưng đã tăng giá bán giao ngay lên 25.154 đồng, cao hơn gần 50 đồng so với 2 tuần trước.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng cao. Chẳng hạn, Eximbank cộng 20 đồng so với hôm qua, mua vào lên 24.440 đồng, bán ra 24.830 đồng; Vietcombank tăng 40 đồng, đưa giá mua lên 24.460 đồng và bán ra lên 24.830 đồng... Nếu so với đỉnh lịch sử được Vietcombank công bố vào giữa tháng 10.2022 với giá bán ra 24.872 đồng thì hiện giá USD cũng lên gần sát mức kỷ lục. Giá USD tự do tăng 5 đồng ở cả hai chiều khi mua vào 25.250 đồng và bán ra 25.350 đồng.

Giá USD sáng 27.2 tiếp tục tăng cao NGỌC THẮNG

Tại báo cáo vĩ mô mới công bố, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng nhu cầu ngoại tệ bắt đầu tăng trở lại nhờ sự cải thiện ở nhóm hoạt động xuất - nhập khẩu và theo đó đẩy tăng đáng kể tỷ giá giao dịch tại hệ thống ngân hàng với mức tăng có thời điểm trên 1%.



Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm còn 103,7 điểm, thấp hơn hôm qua 0,22 điểm. Đồng bạc xanh giảm nhẹ khi các số liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều trái chiều. Chẳng hạn, doanh số bán nhà mới trong tháng 1 tại Mỹ thấp hơn ước tính của các nhà kinh tế do lãi suất thế chấp vẫn tăng cao. Doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình đạt 661.000 căn, tăng 1,5% nhưng thấp hơn con số ước tính của Dow Jones là 680.000 và tăng 2,4%.

Các nhà đầu tư đang chờ số liệu hàng tiêu dùng lâu bền của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay. Tiếp theo là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - sẽ công bố vào thứ năm (ngày 29.2) để có thêm thông tin về dự báo thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Nếu lãi suất giảm thì đồng USD có khả năng tiếp tục đi xuống.