Giá USD hôm nay 1.3.2024: Ngân hàng tăng mạnh giá đô trong tháng 2

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 24.002 đồng/USD vào sáng 1.3. Các ngân hàng thương mại ổn định giá USD ở mức cao, Eximbank mua vào 24.410 - 24.490 đồng, bán ra 24.800 đồng; Vietcombank mua vào 24.450 - 24.480 đồng, bán ra 24.820 đồng; ACB mua vào 24.450 - 24.500 đồng, bán ra 24.800 đồng… Như vậy trong tháng 2, các ngân hàng đã tăng giá USD 340 đồng, tương ứng mức đi lên 1,4%. Thế nhưng trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh vẫn tiếp tục đi xuống thêm 20 đồng, còn 25.340 đồng ở chiều mua vào và bán ra 25.400 đồng.



Ngân hàng tăng mạnh giá USD NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 19 - 23.2) đạt khoảng 344.315 tỉ đồng, bình quân 68.863 tỉ đồng/ngày, tăng 18.651 tỉ đồng/ngày so với tuần trước tết. Kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 75% và 18% tổng doanh số giao dịch. Lãi suất USD duy trì từ mức 5,22 - 6,11%/năm ở các kỳ hạn, cao hơn lãi suất tiền đồng từ 1,8 - 3,2%/năm.

Đồng USD quốc tế tăng mạnh và xác lập đà tăng tháng thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu lạm phát tháng 1 của Mỹ được công bố đúng như dự kiến. Chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 104,2 điểm. Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% trong tháng và tăng 2,4% cả năm, cũng bằng với các mức dự báo. Mục tiêu lạm phát cả năm của Fed là 2%. Cũng theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, thu nhập cá nhân của người Mỹ trong tháng 1 tăng 1% so với tháng trước, vượt xa mức dự báo tăng 0,3% mà giới phân tích đưa ra.