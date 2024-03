Giá USD hôm nay 4.3.2024: Lên gần 25.600 đồng

Sáng 4.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.004 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giữ nguyên giá giao dịch như cuối tuần qua khi mua vào 24.410 đồng, bán ra 24.800 đồng; ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng và mua vào 24.450 đồng, bán ra 24.820 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do vẫn tăng cao, đưa giá mua lên 25.480 đồng và bán ra 25.580 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do tăng từ 110 - 120 đồng.

Giá USD tự do tăng cao sáng 4.3 HUY HƯNG

Giá USD thế giới đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index xuống 103,8 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối tuần qua. Theo Investing, đồng USD đã giảm so với đồng euro vào cuối tuần qua sau tin lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến nhưng lại tăng so với đồng yen Nhật sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát.

Đồng bạc xanh phần lớn dao động trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch tập trung vào dữ liệu kinh tế để tìm manh mối mới về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Theo ông Marc Chandler - giám đốc chiến lược tại Bannockburn Global Forex - đồng USD có vẻ như sẽ tăng cao hơn trong vài ngày qua, nhưng sau cùng đã thất bại trong phiên cuối tuần.

Đồng bạc xanh cũng bị kéo xuống theo lãi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn sau khi Thống đốc Fed - Chris Waller cho biết ông muốn ngân hàng trung ương giải quyết việc thiết lập lại bảng cân đối kế toán đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn để phù hợp hơn với lãi suất ngắn hạn.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi việc Chủ tịch Fed - Jerome Powell - sẽ đưa ra thông điệp gì trong hai ngày điều trần trước Quốc hội. Những thông tin đó có thể tác động đến xu hướng của đồng bạc xanh...