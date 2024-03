Giá USD hôm nay 13.3.2024: Đô tự do lao dốc

Sáng 13.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.957 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đồng loạt đi ngang. Chẳng hạn, Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.430 đồng, bán ra 24.800 đồng; Eximbank tiếp tục duy trì giá mua 24.410 đồng, bán ra 24.800 đồng...

Riêng giá USD tự do tiếp tục lao dốc, mua vào xuống còn 25.320 đồng và bán ra xuống 25.550 đồng, giảm 160 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 13.3 trong các ngân hàng đi ngang NGỌC THẮNG

Liên tiếp trong hai ngày 11 - 12.3, Ngân hàng Nhà nước đã hút về gần 30.000 tỉ đồng thông qua kênh tín phiếu kỳ hạn 28 ngày trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào. Việc này đồng thời giúp đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao hơn, sát hơn so với lãi suất USD nhằm giảm áp lực tỷ giá.

Giá USD thế giới vẫn đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index xoay quanh 102,49 điểm, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Theo báo cáo mới được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố trong ngày 12.3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với các dự báo. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,2%, cao hơn dự báo 3,1% của các chuyên gia và cũng vượt qua mức 3,1% của tháng đầu năm nay.

Mặc dù lạm phát của Mỹ đã giảm đáng kể so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, nhưng vẫn đang ở mức cao hơn so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong những tuần gần đây, các quan chức Fed dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng cũng thể hiện sự thận trọng về việc đảo chiều chính sách quá sớm nếu lạm phát chưa hạ nhiệt.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao số liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm những dấu hiệu về thời điểm Fed sẽ hạ lãi suất. Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ diễn ra vào giữa tuần tới...