Giá USD hôm nay 11.3.2024: Thị trường tự do gần 26.000 đồng

Sáng 11.3, giá USD tự do được mua vào 25.500 đồng và bán ra 25.700 đồng, tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 200 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào 24.440 đồng, bán ra 24.810 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần qua; Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.400 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 24.800 đồng... Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng đi xuống còn 23.972 đồng, giảm 24 đồng so với cuối tuần qua.

So với đầu năm, giá USD tại các ngân hàng đã tăng 390 - 400 đồng trong khi thị trường tự do tăng cao hơn nhiều với mức từ 800 - 1.000 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn ngân hàng gần 900 đồng, gấp gần 3 lần khoảng cách của đầu năm.

Giá USD sáng 11.3 tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm. Chỉ số USD-Index còn 102,26 điểm, thấp hơn 0,45 điểm so với cuối tuần qua. Chỉ số này đánh dấu mức giảm hơn 1% trong vòng ba tháng qua.

Theo Investing, đồng USD giảm sâu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ đưa ra tín hiệu lãi suất sẽ thấp hơn trong những tháng tới. Giao dịch của đồng bạc xanh trong tuần qua cũng kém so với euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục 4% vào thứ năm tuần trước. ECB khá thận trọng khi chưa đưa ra những thông tin liên quan đến có thể hạ lãi suất vào cuối năm nay dù đã đạt được kết quả tốt trong việc giảm lạm phát.

Một số nhà phân tích cho rằng, các nhà đầu tư có vẻ lo lắng với việc Fed đang lùi bước trước khả năng sớm cắt giảm lãi suất, đặc biệt với các báo cáo lạm phát gần đây. Dù vậy, nếu các quan chức của Fed thực hiện ba đợt giảm lãi suất trong năm 2024, mỗi lần 25 điểm cơ bản như đã đưa ra vào cuối năm 2023 thì nhiều khả năng Fed sẽ bắt đầu hành động vào tháng 6 như các nhà đầu tư đang mong đợi...