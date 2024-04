Giá USD hôm nay 2.4.2024: Thị trường tự do bật tăng trở lại

Sáng 2.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố duy trì ở mức 24.004 đồng. Giá USD tại ngân hàng Vietcombank cũng không thay đổi so với hôm qua khi mua vào 24.600 đồng, bán ra 24.970 đồng. Riêng BIDV giảm 20 đồng, đưa giá mua xuống 24.645 đồng và bán ra 24.955 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do tăng trở lại. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 25.420 đồng và bán ra 25.520 đồng, tăng 40 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do hiện cao hơn ngân hàng khoảng 550 đồng.

Giá USD tự do sáng 2.4 bật tăng trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng khi chỉ số USD-Index đạt 104,78 điểm, cao hơn 0,57 điểm so với hôm qua. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cuối phiên 1.4 (giờ Mỹ) tăng gần 13 điểm cơ bản lên 4,319%. Điều này được cho là do thị trường phản ứng với số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi được công bố trong ngày thứ sáu vừa qua khi thị trường đóng cửa giao dịch vì nghỉ lễ. Chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cho thấy lạm phát tháng 2 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trùng khớp với dự báo.

Ngay sau đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng cho rằng thông tin PCE mới nhất không làm suy yếu triển vọng cơ bản của ngân hàng trung ương, nhưng cho biết với nền kinh tế đang trên nền tảng mạnh mẽ như bây giờ, điều này có nghĩa là không cần phải vội vàng nới lỏng chính sách tiền tệ.



Tuần này, Chủ tịch Fed sẽ có thêm bài phát biểu vào thứ tư tại Đại học Stanford. Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank nhận định sự kiện này dự đoán sẽ có một thông điệp được diễn đạt cẩn thận hơn từ người đứng đầu ngân hàng trung ương liên quan đến triển vọng ngắn hạn về chính sách lãi suất. Nội dung có thể sẽ gần với thông điệp được đưa ra trong cuộc họp ngày 20.3 vừa rồi, cụ thể là Fed phụ thuộc vào dữ liệu và sẽ cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang trên đà đạt mức 2%...