Giá USD hôm nay 26.3.2024: Ngân hàng giảm, thị trường tự do tăng lên 25.600 đồng

Sáng 26.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.994 đồng, giảm 21 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 10 đồng khi mua vào xuống 24.560 đồng, bán ra 24.930 đồng; Eximbank giảm 20 đồng và còn mua vào 24.530 đồng, bán ra 24.920 đồng...

Giá USD sáng 26.3 đồng loạt giảm trong ngân hàng nhưng thị trường tự do vẫn tăng NGỌC THẮNG

Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 25.500 đồng và bán ra lên 25.600 đồng. Như vậy, giá USD tự do đang cao hơn các ngân hàng khoảng 680 đồng.

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index lại giảm xuống dưới ngưỡng 104 điểm và hiện còn ở mức 103,88 điểm. Đồng bạc xanh đã giảm nhẹ so với mức cao nhất trong một tháng, sau khi các tín hiệu ôn hòa từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Anh, cho thấy USD sẽ vẫn là đồng tiền duy nhất có lợi suất tương đối cao.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Jerome Powell - tuần qua cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn đang trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù lạm phát cao hơn dự kiến trong tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic, đã bày tỏ lo ngại về lạm phát dai dẳng và dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự đoán.

Theo CNBC, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất 70% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6, cao hơn so với mức dự báo 65% trước cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed hồi tuần trước. Lãi suất thấp hơn có xu hướng làm kim loại không đem lại lợi suất trở nên hấp dẫn hơn.

Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ dự kiến công bố vào ngày 28.3 và theo sau đó là dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi dự kiến công bố vào ngày 29.3. Đây sẽ là những dữ liệu tiếp theo để cung cấp thêm manh mối cho nhà đầu tư về chính sách của Fed...