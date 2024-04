Nhiều doanh nghiệp báo lợi nhuận tăng đột biến?

Các doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 và bất ngờ khi nhiều đơn vị có lợi nhuận đột biến.

Chẳng hạn, Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán HAX) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu trên 1.037 tỉ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 31,8 tỉ đồng, gấp hơn 9 lần so với mức lãi chỉ 3,5 tỉ đồng của quý 1/2023. Theo giải trình, lợi nhuận quý 1 tăng cao do Haxaco đã thành công trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp với thời kỳ kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với thị trường kinh doanh xe ô tô. Đồng thời, chi phí lãi vay giảm đáng kể kèm theo việc tiết giảm định phí đã góp phần tối ưu hóa lợi nhuận của Haxaco trong quý 1/2024.

Công ty Gang thép Thái Nguyên có lãi cao quý 1/2024 trong khi cùng kỳ lỗ nặng TIS

Hay lãnh đạo Công ty CP Bibica (mã chứng khoán BBC) cũng chia sẻ với cổ đông đạt doanh thu thuần quý đầu năm nay gần 360 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 17,4 tỉ đồng, tăng lần lượt 152% về doanh thu và gấp 5,8 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực nhờ tình hình thời vụ khá tốt cho ngành bánh kẹo, trong đó vụ tết rơi vào tháng 1 chiếm phần đáng kể. Ngoài ra, kinh tế vĩ mô phục hồi và tình hình tiêu thụ ngành hàng tiêu dùng nhanh khởi sắc hơn đã góp phần tăng trưởng vượt bậc.

Trong khi đó, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu 2.788 tỉ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía Nhiệt điện Hải Phòng, doanh thu của đơn vị này tăng do sản lượng điện sản xuất tăng 519 triệu kWh. Các chi phí của công ty không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Kết quả giúp lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Hải Phòng đạt mức 154,7 tỉ đồng, gấp 15,3 lần quý 1/2023.

Một doanh nghiệp cùng ngành điện cũng báo lãi tăng gấp nhiều lần trong quý vừa qua là Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC). PPC đạt doanh thu 1.996 tỉ đồng, lãi sau thuế 157,4 tỉ đồng, lần lượt tăng 52% và 295% so với thực hiện của cùng kỳ năm trước. Giá vốn không tăng mạnh bằng doanh thu cùng khoản doanh thu tài chính đột biến từ việc nhận cổ tức là nguyên nhân giúp lợi nhuận của công ty nhảy vọt.

Tương tự, doanh nghiệp thép này cũng gây ngạc nhiên cho nhiều nhà đầu tư khi báo lãi tăng vọt. Đó là Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán TIS) báo doanh thu hợp nhất quý đầu năm nay đạt 2.182,6 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty có lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 5,7 tỉ đồng trong khi quý 1/2023 bị lỗ gần 18 tỉ đồng...