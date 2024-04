Cho vay cầm cố cổ phiếu tăng cao,công ty chứng khoán thu lãi hàng trăm tỉ đồng

Thị trường chứng khoán quý 1/2024 giao dịch sôi động và dòng tiền cho vay cầm cố cổ phiếu (margin) cũng tăng mạnh. Khoản cho vay này giúp các công ty chứng khoán thu lãi hàng trăm tỉ đồng.

Công ty chứng khoán SSI công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 1/2024 với doanh thu đạt 1.945 tỉ đồng, tăng 33% và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỉ đồng, tăng 53% so với quý 1/2023. Trong đó, riêng nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu (margin) và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 447 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dư nợ cho vay margin của SSI đạt 16.957 tỉ đồng, tăng 16% so với thời điểm cuối năm 2023.

Dự nợ cho vay cầm cố cổ phiếu của nhiều công ty chứng khoán tăng mạnh trong quý 1/2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

Chứng khoán VIX báo cáo quý đầu năm nay đạt doanh thu 360,6 tỉ đồng, tăng 32,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 161,9 tỉ đồng, gấp 15,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả đạt được, Chứng khoán VIX cho biết thị trường diễn biến tích cực cùng với việc hiện thực hóa danh mục đầu tư đã giúp công ty có được mức lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tự doanh là 100 tỉ đồng so với việc lỗ trước thuế từ hoạt động tự doanh của kỳ trước là 22 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 3, dư nợ từ hoạt động cho vay margin của công ty cao kỷ lục 4.159 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng 38,3% so với thời điểm đầu năm 2024. Điều này dẫn đến số thu từ hoạt động cho vay đạt 115 tỉ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước...

Tương tự, Công ty chứng khoán Rồng Việt công bố kết doanh thu công ty mẹ đạt 272 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 110,5 tỉ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng. Trong đó hoạt động đầu tư mang lại doanh thu 119 tỉ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 89,3 tỉ đồng, tăng 21,42%... Riêng dư nợ cho vay margin đến cuối quý 1/2024 đạt hơn 2.818 tỉ đồng, tăng 28%.

Cũng có kết quả lợi nhuận tăng cao, Công ty chứng khoán Bảo Việt ghi nhận các mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng đáng kể. Công ty này đạt doanh thu hoạt động quý 1/2024 với 236 tỉ đồng, tăng 71% và lợi nhuận sau thuế đạt 54,7 tỉ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 71%, doanh thu môi giới gấp 2 lần. Giá trị cho vay margin và ứng trước tiền bán tăng 20% sau 3 tháng đầu năm, đạt 3.856 tỉ đồng. Trong đó cho vay margin tăng 15%, đạt 3.111 tỉ đồng và đây đây cũng là con số cho vay margin cao nhất công ty từng ghi nhận.

Một đơn vị khác là Công ty chứng khoán MB cũng ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1/2024 đạt 674 tỉ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước bình quân đạt 9.388 tỉ đồng. Nhờ đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 260 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, MBS báo lợi nhuận sau thuế gần 183 tỉ đồng, tăng 50% so với quý 1/2023...