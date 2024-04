Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự kiến tăng vốn lên 3.240 tỉ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được thảo luận và thông qua tại đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Rồng Việt là kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỉ đồng trong năm 2024. Cụ thể, trong đợt 1, Rồng Việt dự kiến phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% mệnh giá và phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 4,21% vốn điều lệ) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.



Đợt 2, Rồng Việt dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đồng thời đàm phán, quyết định giá chào bán cụ thể với điều kiện không thấp hơn giá trị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Công ty Rồng Việt dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỉ đồng T.XUÂN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 831,1 tỉ đồng, tổng chi phí ghi nhận 418 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỉ đồng, vượt 52,4% so với kế hoạch (216,6 tỉ đồng). Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt tại vào cuối năm 2023 lần lượt đạt 5.318 tỉ đồng và 2.418 tỉ đồng, tăng 25% và 16,1% so với đầu năm - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Các chỉ số tài chính tiếp tục được duy trì ổn định và đảm bảo an toàn, trong đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,2 lần (quy định tối đa 5 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu đạt 0,92 lần (quy định tối đa 2 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính 430,3%, cao hơn nhiều so với mức quy định (180%).

Tỷ lệ ROEa và ROAa của Rồng Việt lần lượt đạt 14,67% và 6,90%, EPS đạt 1.573 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao nhất. Nhờ vậy, cổ phiếu VDS của Rồng Việt thuộc nhóm 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HOSE trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%, cao hơn so với kế hoạch dự kiến 5%.

Với dự báo thị trường chứng khoán năm 2024 tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế phục hồi, Rồng Việt xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất) với tổng doanh thu 983 tỉ đồng và chi phí 623 tỉ đồng, lần lượt tăng 18,3% và 49% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ở mức 360 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh tiếp tục tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, ngân hàng đầu tư, đầu tư và quản lý tài sản (thông qua công ty con là Công ty CP Quản lý quỹ Rồng Việt).