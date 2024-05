Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp bán máy lạnh báo lợi nhuận tăng vọt

Kết thúc quý đầu năm nay, Công ty CP CP Nagakawa Việt Nam (mã chứng khoán NAG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 676,3 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 13 tỉ đồng, tăng trưởng tương ứng 27% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu máy lạnh của công ty này trong quý 1/2024 tăng mạnh khi thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng với doanh thu tài chính cũng đi lên đã góp phần đưa lại kết quả cao.

Nắng nóng kéo dài, các doanh nghiệp bán máy lạnh báo lãi tăng cao ĐINH ĐANG

Công ty Nagakawa chuyên sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng, đồ điện gia dụng, xây dựng nhà các loại, bán buôn máy móc thiết bị và linh kiện phụ tùng... Theo giải trình của công ty, trong năm 2024, thời tiết biến đổi nắng nóng đột biến nên nhu cầu máy lạnh tăng cao. Ngoài ra, công ty đã ra các chính sách linh hoạt hấp dẫn nên hệ thống siêu thị lớn, các nhà phân phối, các đại lý cấp 1 cấp 2 ủng hộ. Bên cạnh đó các hoạt động trong khâu mua hàng, truyền thông marketing đã đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả dẫn đến tỷ trọng chi phí giảm xuống và lợi nhuận tăng hơn.

Không chỉ Nagakawa, nhiều ông lớn bán sản phẩm điện máy cũng ghi nhận doanh thu đột biến từ máy lạnh. Trong quý 1/2024, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) ghi nhận kết quả kinh doanh phục hồi mạnh so với cùng kỳ với doanh thu thuần đạt hơn 31.486 tỉ đồng, tăng 16% và lợi nhuận sau thuế gần 903 tỉ đồng, tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết biên lợi nhuận gộp của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đều ghi nhận sự cải thiện khả quan trong quý 1/2024 do ngành hàng điện máy gia tăng đóng góp trong tổng doanh thu, trong khi đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận ổn định. Tiết lộ thêm trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động (MWG) cho biết chuỗi Điện Máy Xanh đã cung cấp hơn 40,000 bộ máy lạnh và gần 25.000 quạt điều hòa chỉ trong 3 ngày cận dịp lễ từ 26 - 28.4 vừa qua...

Theo một số hệ thống kinh doanh điện máy - công nghệ trên địa bàn TP HCM, trong đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 25.4 đến nay, doanh số bán máy lạnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Còn tính cả mùa nóng (từ tháng 2 cho đến nay), mức tăng cũng khá cao, khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả nghiên cứu của Research & Market cho biết mỗi năm VN tiêu thụ trên dưới 2 triệu máy lạnh. Với đặc điểm khí hậu gió mùa nóng ẩm và dân số cao, Việt Nam hiện là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất châu Á. Ước tính đến năm 2025, quy mô thị trường máy lạnh tại nước ta đạt 2,9 tỉ USD...