Sử dụng máy lạnh, máy giặt thông minh giúp giảm tiền điện

Tọa đàm trực tuyến về giá điện do Báo Thanh Niên tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ độc giả xoay quanh cách sử dụng các thiết bị thế nào để tiết kiệm điện.

Bạn đọc Nguyễn Đình Thắng (Thủ Đức, TP.HCM) hỏi: EVN hay khuyến nghị khách hàng giảm sử dụng máy lạnh nhưng việc đó là khó khả thi trong thời tiết nắng nóng. Vậy EVN khuyến khích sử dụng máy lạnh như thế nào? Nếu sử dụng máy lạnh tiết kiệm thì tỷ lệ giảm trung bình của một hộ gia đình là bao nhiêu?

Nhiều bạn đọc khác cũng thắc mắc: Nếu sử dụng máy lạnh theo cách bật trong vòng 1 giờ xong rồi tắt, sau đó sẽ mở lại thì có tiết kiệm hơn không hay đặt nhiệt độ cao tương đối và để suốt đêm? Ngành điện có tham gia tư vấn đối với các loại máy lạnh tiết kiệm điện hay không? Làm sao phân biệt được loại nào tốt?

Tọa đàm về giá điện sáng 16.5 do Báo Thanh Niên tổ chức nhận được hàng trăm câu hỏi từ độc giả ĐỘC LẬP

Ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Điện lực TP.HCM cũng có những kinh nghiệm trong tuyên truyền tiết kiệm điện. Chúng tôi không nêu là tắt thiết bị điện mà mong muốn khách hàng sử dụng điện thông minh. Như để nhiệt độ máy lạnh chênh lệch với nhiệt độ môi trường khoảng 5 độ để tránh bị sốc nhiệt khi ra ngoài. Khi nhiệt độ bên ngoài quá nóng mà máy lạnh để ở nhiệt độ thấp thì rất nhiều người dễ bị cảm cúm. Trong khi đó có nhiều người chia sẻ bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải và đồng thời có quạt phát tán hơi lạnh vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiết kiệm điện.

Tỷ lệ điện năng giảm được bao nhiêu phần trăm không có số liệu chính xác vì tùy vào thói quen, lượng thiết bị sử dụng trong nhà của mỗi hộ gia đình. Chúng tôi đánh giá thật sự nếu áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện do EVN tư vấn thì lượng điện tiêu thụ giảm không dưới 30%. Áp dụng thêm các thiết bị thông minh thì lượng điện tiêu thụ sẽ được tiết kiệm nhiều hơn.

Ông Bùi Trung Kiên - EVN TP.HCM chia sẻ về cách sử dụng điện tiết kiệm ĐỘC LẬP

Tiểu thương chợ An Đông than nhiều năm phải mua giá điện cao, điện lực TP.HCM nói gì?

Ông Kiên khuyến cáo : Không nên dùng máy lạnh theo kiểu bật 1 giờ rồi tắt vì sẽ làm giảm tuổi thọ của máy lạnh. Nên chọn chế độ tối ưu là 26 độ C, vừa tiết kiệm điện, đảm bảo sức khỏe, đảm bảo tuổi thọ của máy lạnh. Ngành điện chỉ tư vấn cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Còn các thiết bị bán ngoài thị trường thì người tiêu dùng nên tự chọn sản phẩm của các đơn vị sản xuất, bán uy tín, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Các thiết bị này đã có sự quản lý, kiểm tra của quản lý thị trường nên đáng tin.

Ông Hà Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và phát triển xanh: Về nguyên tắc, chúng ta sẽ sử dụng máy lạnh với độ chênh 7 - 10 độ C với nhiệt độ bên ngoài. Ví dụ, bình thường mở ở mức 26 độ C với nhưng nóng lên 37- 38 độ C thì nên để nhiệt độ cao hơn lên đến 29 - 30 độ C để tránh hiện tượng sốc nhiệt. Khi đặt 30 độ C máy lạnh sẽ tự tắt, còn để 26 độ C thì máy lạnh sẽ chạy liên tục 24/24 giờ, tốn điện rất nhiều.

Việc xem xét, dán nhãn tiết kiệm năng lượng do Bộ Công thương quản lý. Các tiêu chuẩn quy trình dán nhãn… cũng có sự tham gia của Bộ Khoa học Công nghệ, đảm bảo minh bạch và theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban kinh doanh Tập đoàn EVN: Máy lạnh chiếm tỷ trọng sử dụng điện rất lớn, từ 40 - 75% lượng điện sử dụng trong gia đình. Đây là vấn đề cần quan tâm. Nếu chúng ta giảm nhiệt độ máy lạnh xuống 1 độ C thì tiêu tốn năng lượng tăng thêm từ 1 - 3%. Nên đặt chế độ máy lạnh từ 26 độ C trở lên và đảm bảo không được vượt quá 10 độ C so với nhiệt độ bên ngoài. Nếu mức chênh lệch trên 10 độ C thì hiệu suất máy lạnh thấp và tuổi thọ giảm.