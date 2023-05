Cấp điện khó khăn, EVN kêu gọi 'triệt để tiết kiệm điện'

Ngày 10.5, EVN cho biết, qua theo dõi tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 và đầu tháng 5, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao. Dù đợt nóng gay gắt đầu tháng 5 diễn ra trong ít ngày ở miền Bắc nhưng công suất và sản lượng tiêu thụ điện đã lên rất cao.

Hồ thủy điện Yaly nước cạn đến trơ đáy EVN

Điển hình ngày 6.5, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng công suất tiêu thụ toàn quốc lên tới hơn 43.300 MW. Sản lượng tiêu thụ ngày này trong toàn quốc lên tới hơn 895 triệu kWh.



Dự báo trong các tháng 5, 6, 7, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch vận hành được Bộ Công thương phê duyệt.

Trong khi đó, tình hình thủy văn các hồ thủy điện trong vài tháng trở lại đây có nhiều diễn biến bất lợi, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Nhiều hồ thủy điện trên cả nước có nước về kém, lưu lượng nước về 4 tháng đầu năm của các hồ thủy điện phía bắc bằng khoảng 60 - 70% so với trung bình nhiều năm. Nhiều hồ thủy điện khu vực miền Trung và miền Nam cũng có nước về kém.

Hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) đang giảm dần về mực nước chết EVN

Cập nhật của EVN đến đầu tháng 5, nhiều hồ thủy điện trên hệ thống đã về mực nước thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023.

Đến nay, đã có 10 hồ thủy điện có tổng công suất khoảng 4.500 MW thuộc EVN mực nước về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết, gồm: Lai Châu, Trị An, Yaly, Bản Chát, Huội Quảng, Trung Sơn, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srepok 3, Sông Ba Hạ. Sản lượng còn lại trong hồ toàn hệ thống là 4,5 tỉ kWh, thấp hơn 1,6 tỉ kWh so với kế hoạch, thấp hơn 4,1 tỉ kWh so với cùng kỳ năm 2022.

Tiết kiệm điện trong giờ cao điểm

EVN cảnh báo, diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng, mưa ít sẽ khiến việc đảm bảo cung cấp điện trong những tháng tới gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ xảy ra vào các tháng cuối năm nay làm nền nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm thấp so với trung bình nhiều năm. Điều này khiến lưu lượng về hồ các tháng cuối năm tiếp tục có xu hướng giảm thấp.

Qua theo dõi số liệu và diễn biến thực tế thời gian qua, EVN dự báo, trong những tháng cao điểm nắng nóng của mùa hè năm nay sẽ xảy ra các tình huống cực đoan như: công suất cực đại (Pmax) của miền Bắc tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2022 (những ngày nắng nóng kéo dài); sự cố tổ máy hoặc chậm tiến độ sửa chữa, đưa vào vận hành nguồn mới; mức nước của các hồ thủy điện lớn giảm sâu... thì hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng rất khó khăn về cung cấp điện trong các tháng 5, tháng 6, nhất là vào các giờ tiêu thụ điện cao điểm.

Ngoài ra, nắng nóng và hạn hán diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng, không có lũ hoặc lũ về ở mức thấp thì tình hình cung cấp điện có thể tiếp tục còn khó khăn trong thời gian tiếp theo.

Nước hồ thủy điện Lai Châu đang cạn dần trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài EVN

Để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn trong mùa hè năm nay, EVN rất mong nhận được sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể là buổi trưa từ 11 giờ 10 phút - 14 giờ 30 phút, buổi tối từ 20 giờ - 22 giờ hàng ngày.

Người dân cần chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ (đặt ở mức 26 - 27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

EVN cũng cho biết, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điện lực khu vực miền Bắc sẽ lập kế hoạch cung cấp điện các tháng, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 5 - tháng 8) để thông tin sớm cho các khách hàng lớn để chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất.