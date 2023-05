Giá điện còn 'nóng' hơn cả thời tiết!

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN; chuyên gia về giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam và các lãnh đạo cao cấp của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam...

Giá điện năm nay còn "nóng" hơn cả kỷ lục nắng nóng của thời tiết

Dẫn ngày 6.5 vừa qua, tại trạm Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã đo được nhiệt độ lên tới 44,1 độ C. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay và đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm nay, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục so cùng kỳ. Nhưng không chỉ ở Thanh Hóa, nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh, suốt những ngày đầu tháng 5 vừa qua, nhiệt độ khắp 3 miền trên cả nước đều tăng cao. Nhiệt độ ngoài trời có lúc đo được lên tới trên 50 độ C. Trên mạng xã hội, nắng nóng được biến tấu với đủ các kiểu bi hài nhưng tất cả đều khiến chúng ta lo ngại vì tình trạng thời tiết ngày càng biến đổi cực đoan.

"Sau khi dịu xuống trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đến hôm nay, khi chúng ta có mặt với nhau ở đây, thời tiết lại bắt đầu nóng trở lại. Dự báo những ngày sắp tới, nắng nóng sẽ trở lại gay gắt trên cả 3 miền cả nước. Thời tiết nắng nóng đã đành, nhưng có một vấn đề vẫn nóng hơn cả thời tiết. Đó chính là giá điện!", nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhận định.

Nhắc lại các tọa đàm trực tuyến về giá điện do Báo Thanh Niên đã tổ chức vào những năm trước, nhà báo Lâm Hiếu Dũng tin rằng các bạn đọc trung thành của Báo Thanh Niên hẳn còn nhớ cũng tại Hội trường này, chúng tôi đã từng tổ chức tọa đàm trực tuyến về giá điện khi dịch Covid- 19 còn đang hoành hành trên cả nước. Khi đó, cũng nắng nóng, hóa đơn điện của nhiều hộ gia đình cũng tăng vọt. Nguyên nhân là do giãn cách xã hội, chúng ta làm việc ở nhà nhiều hơn, tiêu thụ điện vì thế tăng mạnh. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp do công tơ điện trục trặc, do lãng phí điện mà bản thân chúng ta cũng không biết, không phát hiện ra.

"Tại thời điểm đó, chúng tôi cũng mời đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), các chuyên gia, đại diện Cục Điều tiết điện lực của Bộ Công thương giải đáp, có thể nói là thỏa đáng hầu hết mọi thắc mắc, băn khoăn của người dân nói chung và bạn đọc của Báo Thanh Niên nói riêng", nhà báo Lâm Hiếu Dũng thông tin.

"Nhưng giá điện năm nay còn nóng hơn cả kỷ lục nắng nóng của thời tiết bởi nhiều lý do. Đầu tiên vẫn là nắng nóng kỷ lục như tôi vừa nói. Chắc quý vị cũng đã đọc các thông tin về sản lượng điện tiêu thụ liên tục lập kỷ lục rồi phá kỷ lục mà ngành điện công bố. Nắng nóng thì tiêu xài điện trong mỗi gia đình đều tăng cao. Đó là lý do đầu tiên khiến hóa đơn điện tháng 5 này của mỗi hộ chắc chắn sẽ tăng so với các tháng trước. Lý do thứ 2, tôi cho rằng nhiều người quan tâm hơn, đó chính là điện đã chính thức tăng giá 3%"- ông Dũng dẫn dề và giới thiệu, tăng thế nào, vì sao và việc này sẽ khiến hóa đơn điện của mỗi gia đình tăng thêm bao nhiêu, anh Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đã có phân tích trong cuộc họp ngay sau đó. Tuy nhiên, theo khảo sát và qua những câu hỏi bạn đọc gửi về cho Báo Thanh Niên thì vẫn còn rất nhiều người chưa nắm, chưa hiểu rõ nên vẫn còn rất lo lắng. Đặc biệt, khi áp sang biểu giá điện lũy tiến mà không phải ai cũng có thể tự tính được cho hộ nhà mình.

Thế nên lát nữa đây, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và các nhà chuyên môn, chuyên gia... sẽ một lần nữa giải thích rõ hơn cho quý vị về vấn đề này. Tổng đài hoặc địa chỉ mail mà chúng tôi đã cung cấp trên trang thanhnien điện tử của Báo Thanh Niên vẫn tiếp tục nhận các thắc mắc của quý động giả, và sẽ chuyển ngay lập tức đến các người có thẩm quyền ở đây để giải đáp cho quý vị.

Người dân lo lắng nguy cơ cắt điện cao

Ngoài giá điện, theo nhà báo Lâm Hiếu Dũng, vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay chính là nguồn cung điện. Các thông tin gần đây của EVN cho thấy, nguy cơ thiếu điện cả miền Bắc và miền Nam là rất lớn. Thực tế tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam đã có hiện tượng bị cắt điện, dù mới chỉ ngắn thôi và không biết vì sự cố hay vì thiếu điện. Thế nhưng, trong bối cảnh thời tiết cực đoan thế này, nguy cơ bị cắt điện khiến người dân vô cùng lo lắng.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng bộc bạch: "Tôi nói thật là tôi cũng lo. Nửa đêm mất điện khiến cả nhà nhớn nhác, mất ngủ; ảnh hưởng tới sinh hoạt, học hành của trẻ con và công việc của người lớn. Vì thế, rất mong đại diện của ngành điện, các chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn để chúng tôi có thể chủ động trong sinh hoạt đời sống cũng như bớt hoang mang khi mỗi ngày lại đọc một thông tin liên quan đến nguồn cung điện như thủy điện cạn kiệt, Quy hoạch điện 8 may là vừa mới ký, đàm phán giá điện với các dự án năng lượng tái tạo - nguồn cung có thể bổ sung vào sản lượng điện thiếu hụt hiện nay vẫn chưa đến đâu".

Tạm dừng phần dẫn đề của mình, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận lời tham gia tọa đàm trực tuyến của Báo Thanh Niên ngày hôm nay. Cảm ơn chuyên gia, EVN và các thành viên đã đồng hành với Báo Thanh Niên. Cảm ơn các đồng nghiệp vẫn luôn sát cánh để lan tỏa những vấn đề sát sườn với đời sống xã hội, giải tỏa mọi bức xúc của người dân, của doanh nghiệp để có một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, môi trường cuộc sống tươi đẹp hơn.