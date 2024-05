'Khám sức khỏe' doanh nghiệp bất động sản niêm yết

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên sàn chứng khoán trong quý 1/2024 với nhiều thông tin trái chiều. Chẳng hạn, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland - mã chứng khoán NVL) đạt doanh thu 697,2 tỉ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty tăng 27,3% lên mức 189,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính vẫn ở mức cao với 773 tỉ đồng, trong đó phần lớn đến từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá (452 tỉ đồng) và chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư (241 tỉ đồng). Ngoài ra một số chi phí khác cũng tăng cao hơn khiến Novaland kết thúc quý đầu năm nay bị lỗ sau thuế hơn 600 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ thấp hơn là 410 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp bất động sản báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều trong quý 1/2024

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) báo cáo đạt doanh thu quý 1/2024 gần 205 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ hết các chi phí, công ty bị lỗ sau thuế 65 tỉ đồng trong khi quý 1/2023 vẫn lãi hơn 16 tỉ đồng. Theo ban lãnh đạo công ty, lợi nhuận quý đầu năm âm là do đặc thù về thời điểm ngành bất động sản với doanh thu và lợi nhuận thấp nhất trong năm. Chưa kể, năm nay do dịp tết âm lịch năm 2024 sát với tết dương lịch, do đó động lực nhận bàn giao nhà vào đầu năm chưa cao.

Một doanh nghiệp khác thuộc ngành bất động sản là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) chứng kiến doanh thu quý 1/2024 sụt giảm 93% so với cùng kỳ năm trước, xuống 152,3 tỉ đồng. Công ty còn bị hụt hơn phân nửa doanh thu tài chính xuống 68 tỉ đồng. Công ty tiết giảm đáng kể các chi phí lãi vay và bán hàng, song chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lên. Kết quả, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 76,7 tỉ đồng - kết quả khá ảm đạm so với con số lãi hơn nghìn tỉ đồng trong cùng kỳ năm trước. Kinh Bắc lý giải kết quả tiêu cực quý đầu năm chủ yếu do không còn ghi nhận thu nhập tài chính từ chuyển nhượng khoản đầu tư và giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp.

Cũng bị thua lỗ trong quý đầu năm nay là Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG). Công ty báo cáo đạt doanh thu 186,4 tỉ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, DIG ghi nhận khoản hàng bán bị trả lại lên đến gần 185,7 tỉ đồng. Do vậy, doanh thu thuần của doanh nghiệp này chỉ đạt 489 triệu đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả doanh nghiệp bị lỗ 121,2 tỉ đồng trong khi quý 1/2023 có lãi hơn 76,5 tỉ đồng. Đây là mức lỗ quý cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay của DIG.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một số công ty bất động sản lại báo cáo lãi cao hơn cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) đạt tổng doanh thu trong quý đầu năm nay hơn 162 tỉ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế lên đến 52,6 tỉ đồng, cao hơn gấp đôi so với số lãi của quý 1/2023.

Hay Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2024 đạt gần 1.313 tỉ đồng từ hoạt động bán, cho thuê căn hộ dài hạn. Kết quả công ty báo lãi ròng trên 214 tỉ đồng, gấp 17 lần so với số lãi hơn 12 tỉ đồng của quý 1/2023. Công ty cho biết lãi lên cao do doanh thu tài chính tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể trong kỳ, công ty này có thu nhập tài chính hơn 100 tỉ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay và phát sinh liên quan đến hợp đồng BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh phát triển dự án).

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với kết quả kinh doanh ổn định. Theo đó, Vinhomes đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 8.211 tỉ đồng. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 8.605 tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 904 tỉ đồng...