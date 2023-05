Novaland, Cenland, Danh Khôi... đồng loạt báo lỗ nặng khi bất động sản ảm đạm

Thị trường bất động sản trong quý 1/2023 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện từ năm 2022 khiến các công ty trong lĩnh vực này đồng loạt báo lỗ. Cụ thể, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - mã chứng khoán CRE) báo cáo trong kỳ, doanh thu thuần đạt hơn 53 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với con số hơn 1.942 tỉ đồng của quý 1/2022. Trong đó, công ty chỉ ghi nhận hơn 69 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động môi giới và hơn 22 tỉ đồng doanh thu đầu tư bất động sản. Riêng chi phí lãi vay trong kỳ này giảm nhẹ còn gần 11 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước công ty trả hơn 13,3 tỉ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, CenLand lỗ ròng hơn 8 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 145 tỉ đồng. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ. Chia sẻ tại Đại hội cổ đông năm 2023 diễn ra mới đây, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch CenLand chia sẻ, năm vừa qua là một năm rất buồn của ngành bất động sản và không thể biết bao giờ thị trường mới gượng dậy được. Những tháng cuối năm 2021 đầu năm 2022, chỉ riêng doanh thu môi giới một tháng của CenLand đã là 300 tỉ đồng. Nhưng tới thời điểm hiện tại mỗi tháng doanh thu mảng này không nổi 20 tỉ đồng. Trung bình mỗi tháng ông phải bỏ ra khoảng 2 - 3 căn chung cư coi như lỗ để nuôi công ty...

Các công ty bất động sản đồng loạt báo lỗ nặng quý 1/2023 CTV

Hay Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán NVL) báo lỗ sau thuế hơn 410 tỉ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 1.045 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu sụt giảm mạnh gần 70% so với quý 1/2022. Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi niêm yết vào năm 2016 đến nay.

Nguồn thu lớn nhất trong quý của Novaland đến từ hoạt động tài chính với các khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng... Tổng doanh thu tài chính đạt 920 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm hơn 1.412 tỉ đồng, chủ yếu do các khoản chi trả tiền lãi vay và tăng hàng tồn kho, tăng các khoản phải thu. Chi phí lãi vay trong quý đầu năm nay của Novaland hơn 158 tỉ đồng, thấp hơn con số 214 tỉ đồng trong quý 1/2022.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán NRC) là doanh nghiệp môi giới hiếm hoi đang niêm yết trên sàn hoạt động không có doanh thu trong quý đầu năm nay. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 vừa công bố, công ty không phát sinh doanh thu do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến chưa kịp ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận từ các dự án mà công ty đang hợp tác đầu tư và môi giới. Trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh thu đạt hơn 51 tỉ đồng. Kết quả, Danh Khôi bị lỗ gần 17 tỉ đồng trong quý 1/2023. Trước đó trong quý 4/2022, Danh Khôi cũng chỉ kiếm được 1 tỉ đồng doanh thu và báo lỗ 60 tỉ đồng.

Công ty Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS) báo cáo doanh thu quý đầu năm đạt 329 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty không đủ để trả chi phí và kết quả công ty lỗ nặng gần 44 tỉ đồng trong khi quý 1/2022 lãi hơn 218 tỉ đồng. Trong kỳ, công ty trả lãi vay gần 36,5 tỉ đồng, tăng thêm gần 10 tỉ đồng so với quý 1/2022...