Những doanh nghiệp bất động sản nào vẫn tăng trưởng trong quý 1/2023

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lỗ nặng trong quý đầu năm nay, vẫn có những công ty ghi nhận lãi ròng tăng trưởng trong quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) đạt doanh thu thuần gần 29.299 tỉ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi sau thuế của Vinhomes đạt hơn 11.922 tỉ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Vinhomes cũng là quán quân lợi nhuận trên sàn chứng khoán trong ba tháng đầu năm nay.

Vinhomes đang giữ quán quân về lợi nhuận trong quý 1/2023 trên sàn chứng khoán VHM

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán SSH) ghi nhận mức tăng trưởng trong quý 1/2023 lên đến 409% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đạt doanh thu thuần hơn 508 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 88 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270,4 tỉ đồng, tăng 409%. Đây cũng là quý lãi lớn nhất của doanh nghiệp bất động sản này. Với kế hoạch kinh doanh năm 2023, Sunshine Homes đã hoàn thành lần lượt 18% và 71% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Cũng có mức tăng trưởng ấn tượng trong quý 1/2023 là Tổng công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) có doanh thu thuần đạt 2.223 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.056 tỉ đồng, bằng gấp đôi so với quý 1/2022.

Tiếp theo, Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR) báo cáo doanh thu đạt 14,8 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đạt lãi sau thuế 11,77 tỉ đồng, gấp 16 lần so với khoản lãi chỉ hơn 730 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Theo giải thích, lợi nhuận tăng mạnh do công ty nhận cổ tức từ khoản đầu tư vào Công ty CP Phát triển nhà G Homes; hoàn tất mua lại các gói trái phiếu đang lưu hành dẫn đến gánh nặng lãi vay giảm trong khi ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính...

Hoặc Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) báo cáo lãi sau thuế quý 1/2023 đạt hơn 4,6 tỉ đồng, tăng 255% so với quý 1/2022. Công ty An Gia cũng cho rằng lãi tăng do doanh thu hoạt động tài chính tăng trong khi các chi phí tài chính, quản lý và bán hàng đều giảm...