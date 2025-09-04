Biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc, thuế suất cao nhất 35%

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất 35%.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%.

Qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay, nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính khẳng định, có thể nghiên cứu để cắt giảm số bậc thuế của biểu thuế hiện nay từ 7 bậc xuống mức phù hợp; xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế.

Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án và trình Chính phủ thực hiện theo phương án 2. Cụ thể 2 phương án như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bộ Tài chính phân tích, đối với phương án 1, cá nhân có thu nhập tính thuế đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng (tuy nhiên với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì cá nhân đang có thu nhập ở bậc 1 đều được giảm thuế); các cá nhân đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay.

Ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...

Đối với phương án 2, cơ bản mọi cá nhân có thu nhập tính thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được giảm thuế tương đương phương án 1. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế trên 50 triệu đồng/tháng thì mức độ giảm sẽ nhiều hơn phương án 1.

Ngân sách giảm thu hơn 8.700 tỉ đồng

Qua quá trình lấy ý kiến, đa số đều đề nghị thực hiện theo phương án 2. Cũng có ý kiến đề xuất giãn các mức thu nhập trong từng bậc thuế cao hơn nữa, hạ mức thuế suất trong từng bậc, hạ mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống mức thấp hơn (30% hoặc 25%)...

Nếu điều chỉnh biểu thuế theo phương án 2, mức giảm thu ngân sách là 8.740 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Bộ Tài chính cho biết, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, một số nước trong khu vực vẫn đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất ở mức 35% (Thái Lan, Indonesia, Philippines), thậm chí ở mức cao hơn 45% (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ).

Việc điều chỉnh thuế suất theo 2 phương án nêu trên, đồng thời với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm các khoản giảm trừ khác (y tế, giáo dục...), mức điều tiết thuế đã giảm, hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt với cá nhân có thu nhập ở mức trung bình, thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn, mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.

Ví dụ, cá nhân có một người phụ thuộc, có thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng/tháng, hiện hành nộp thuế thu nhập cá nhân 125.000 đồng/tháng, khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án 2 sẽ không phải nộp thuế.

Nếu thu nhập 25 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 448.000 đồng/tháng hiện hành, giảm xuống còn 34.000 đồng/tháng (giảm khoảng 92%). Nếu thu nhập 30 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 968.000 đồng/tháng hiện hành, giảm xuống còn 258.000 đồng/tháng (giảm khoảng 73%)...

Về thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh biểu thuế theo phương án 1, mức giảm thu là 7.120 tỉ đồng; theo phương án 2, mức giảm thu là 8.740 tỉ đồng.