Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.9.2025

Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng
Liên tiếp phá đỉnh về lượng khách quốc tế, ngành du lịch VN không chỉ trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ mà còn tiến tới chinh phục mốc doanh thu kỷ lục triệu tỉ đồng.
Vingroup khởi kiện cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tập đoàn
Tập đoàn Vingroup vừa đâm đơn khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng, đồng thời gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn trên mạng internet.
Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực ?
Sự phát triển bùng nổ của máy bay không người lái (UAV, drone) đang kéo theo những ấp ủ về mô hình taxi bay dựa trên loại phương tiện đường không này.
