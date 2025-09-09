Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
09/09/2025 03:54 GMT+7

Tin tức Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng; Vingroup khởi kiện cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tập đoàn; Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.9.2025.

Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng

- Ảnh 1.

Việt Nam ngày càng thu hút khách quốc tế. Trong ảnh: Khách Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), tháng 8.2025

ẢNH: BÁ DUY

Liên tiếp phá đỉnh về lượng khách quốc tế, ngành du lịch VN không chỉ trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ mà còn tiến tới chinh phục mốc doanh thu kỷ lục triệu tỉ đồng. 

Vingroup khởi kiện cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tập đoàn

- Ảnh 2.

Suốt nhiều năm qua, VinFast luôn nỗ lực xây dựng thương hiệu ô tô Việt và đi đầu trong chuyển đổi giao thông xanh ở Việt Nam

ẢNH: VG

Tập đoàn Vingroup vừa đâm đơn khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng, đồng thời gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn trên mạng internet.

Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực ?

- Ảnh 3.

Một chiếc drone chở khách của Ehang tại triển lãm ở Tây Ban Nha vào năm 2019

ẢNH: PHÁT TIẾN

Sự phát triển bùng nổ của máy bay không người lái (UAV, drone) đang kéo theo những ấp ủ về mô hình taxi bay dựa trên loại phương tiện đường không này. 

