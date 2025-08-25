Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Du lịch 2.9 thảnh thơi cùng hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE

Nguồn: ACB
25/08/2025 08:00 GMT+7

Kỳ nghỉ 2.9 sắp đến, bạn đã có kế hoạch gì cho một chuyến đi thảnh thơi? Thay vì loay hoay với nhiều ứng dụng và chi phí, giờ đây bạn có thể làm chủ hành trình ngay từ đầu với hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE. Từ đặt vé, lưu trú, vui chơi đến ưu đãi, tất cả gói gọn trong một ứng dụng, để bạn chỉ việc tận hưởng chuyến đi.

Tự chủ hành trình, tự do khám phá

Ngày nay, việc du lịch không còn là thỏa hiệp, mà là câu chuyện của sở thích cá nhân. Với một nhóm bạn thì có người thích "xê dịch bụi", người lại muốn nghỉ dưỡng. Với một gia đình, bố mẹ quan tâm tiện nghi, con cái muốn vui chơi, còn ông bà lại cần sự thong thả. Chính từ những nhu cầu đa dạng đó, hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE đã mang đến Trợ lý chuyến đi - giải pháp lý tưởng cho những ai muốn tự tay thiết kế hành trình riêng biệt và đúng gu. Không còn cảnh phụ thuộc vào các tour du lịch "rập khuôn", giờ đây ai cũng có thể làm chủ chuyến đi, biến mọi ý tưởng thành kế hoạch gọn gàng và dễ theo dõi.

Du lịch 2.9 thảnh thơi cùng hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE - Ảnh 1.

Tính năng Trợ lý chuyến đi trên ACB ONE

Trợ lý chuyến đi không chỉ là một tiện ích lập kế hoạch lịch trình chi tiết, mà còn "đa-zi-năng" giúp bạn quản lý hành trình như lưu trữ các giấy tờ quan trọng/ hình ảnh hóa đơn, theo dõi tổng chi tiêu, chia sẻ báo cáo một cách minh bạch cũng như chia đều tiền nhóm và nhận tiền nhanh chóng qua mã QR. Chưa hết, ngay tại hệ sinh thái du lịch và giải trí của ACB ONE, bạn còn tìm thấy các dịch vụ cần thiết cho chuyến đi với đa dạng lựa chọn và mức giá tốt: vé máy bay, vé xe, khách sạn, vé vui chơi và du lịch trọn gói. Tất cả đều được tích hợp tiện lợi trong cùng một nền tảng, đi kèm với những ưu đãi hấp dẫn giúp bạn tối ưu chi phí.

Hoà nhịp lễ hội, ưu đãi ngập tràn

Lễ 2/9 này, ACB dành riêng cho bạn hàng ngàn deal hời trong hệ sinh thái du lịch và giải trí khi đặt dịch vụ trên ACB ONE như:

 • Vé xe: giảm 20% (tối đa 35.000 đồng) với mã ACBBUS35

• Khách sạn: giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBHT100

• Du lịch trọn gói: giảm 10% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBCB100

• Vé vui chơi: giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) với mã ACBVC50

• Data 4G/5G: giảm 5% trực tiếp trên giao dịch

Đặc biệt, trong khung giờ Flash Sale vé xe (11g–13g, thứ 5 hàng tuần đến 31/8), khi chọn mã ACBBUSFS100, bạn sẽ được giảm 30% (tối đa 100.000 đồng). Những ưu đãi này biến hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE thành "trợ lý săn deal" thực thụ, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.

Du lịch 2.9 thảnh thơi cùng hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE - Ảnh 2.

Hàng ngàn ưu đãi dành riêng cho mùa lễ hội

Sắp tới đây, Hà Nội sẽ càng rực rỡ hơn với Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, là dịp triệu trái tim người Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập. Nếu bạn đang mong ước chuyến đi đến thủ đô để hòa vào không khí đó, hãy để hệ sinh thái du lịch và giải trí trên ACB ONE làm người bạn đồng hành nhé - giúp bạn dễ dàng thống nhất kế hoạch chung, với lịch trình rõ ràng, vô vàn khuyến mãi và bạn sẽ đủ thời gian để tận hưởng "concert quốc gia" cùng người thân và bạn bè.

Mở ACB ONE, tận hưởng ưu đãi từ hệ sinh thái du lịch và giải trí, và cùng đi thôi — hãy biến ngày 2.9 không chỉ là Lễ, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ trong đời. 

Khám phá thêm chủ đề

