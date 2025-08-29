Vingroup gây dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Trên tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời rộng 330.000 m2, không gian triển lãm của Vingroup bao gồm 3 khu vực chính: Gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có diện tích khoảng 400 m². Tâm điểm của gian triển lãm là Khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh Xanh truyền tải thông điệp "Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh", thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup.

Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS…, những đơn vị đang có bước tiến thần tốc để ghi dấu ấn VN trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, giữa không gian của Liên minh Xanh là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.

Nối liền Khối công nghệ - công nghiệp là khu vực Thương mại dịch vụ được Vinhomes kể bằng những công trình biểu tượng và mô hình đô thị "all in one", đô thị ESG. Với Vinpearl, VinWonders và Vinpearl Golf, VinPalace, sứ mệnh tiên phong kiến tạo kỳ quan du lịch VN được thể hiện sống động qua những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp tại 59 cơ sở trên toàn quốc, từ Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, TP.HCM…

Cuối cùng là hành trình 21 năm kết nối trải nghiệm được Vincom Retail khái quát qua những thước phim về hệ thống 88 trung tâm thương mại trên toàn quốc.

Hệ sinh thái của Vingroup là câu chuyện về hành trình vươn lên đầy cảm hứng của một doanh nghiệp tư nhân VN ẢNH: VG

Khu vực triển lãm thứ hai của Vingroup tại sân Tây với khoảng 2.600 m2 dành trọn vẹn cho chủ đề "Chuyển đổi Xanh", bắt đầu từ VinFast. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn dải sản phẩm xe điện của hãng, từ dòng xe đô thị nhỏ gọn như VF 3, các dòng SUV đẳng cấp như VF 9 đến mẫu xe bán tải điện VF Wild hay dòng xe máy điện hiện đại.

Đây cũng là lần đầu tiên người dân được "mục sở thị" mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX, được sản xuất giới hạn dành cho nguyên thủ và các yếu nhân. Nơi đây còn trưng bày cánh tay robot có khả năng tự động gắp/đặt đồ vật một cách linh hoạt, cùng dàn robot VinMotion với sân khấu trình diễn hào hùng, đi kèm những bước di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ.

Đặc biệt, VinEnergo - doanh nghiệp đại diện cho trụ cột mới của Vingroup - giới thiệu trọn vẹn giải pháp năng lượng xanh cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến, pin năng lượng mặt trời, tuabin gió...

Ở khu vực thứ ba thuộc gian triển lãm của TP.Hải Phòng ở sân Đông, với chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước", gian trưng bày các sản phẩm của VinFast, Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf đại diện cho những đóng góp của Vingroup vào sự phát triển, hội nhập của kinh tế địa phương, đặc biệt là TP.Hải Phòng.