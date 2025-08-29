Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Vingroup gây dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Hà Khanh
Hà Khanh
29/08/2025 06:35 GMT+7

Toàn bộ hành trình kiến tạo đầy dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup sau hơn 3 thập kỷ hình thành, phát triển được tái hiện trọn vẹn và sống động trong không gian trưng bày lên tới gần 3.400 m², tại triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra từ 28.8 - 5.9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia.

Trên tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời rộng 330.000 m2, không gian triển lãm của Vingroup bao gồm 3 khu vực chính: Gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có diện tích khoảng 400 m². Tâm điểm của gian triển lãm là Khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh Xanh truyền tải thông điệp "Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh", thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup.

Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS…, những đơn vị đang có bước tiến thần tốc để ghi dấu ấn VN trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, giữa không gian của Liên minh Xanh là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.

Nối liền Khối công nghệ - công nghiệp là khu vực Thương mại dịch vụ được Vinhomes kể bằng những công trình biểu tượng và mô hình đô thị "all in one", đô thị ESG. Với Vinpearl, VinWonders và Vinpearl Golf, VinPalace, sứ mệnh tiên phong kiến tạo kỳ quan du lịch VN được thể hiện sống động qua những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp tại 59 cơ sở trên toàn quốc, từ Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, TP.HCM…

Cuối cùng là hành trình 21 năm kết nối trải nghiệm được Vincom Retail khái quát qua những thước phim về hệ thống 88 trung tâm thương mại trên toàn quốc.

Vingroup gây dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm - Ảnh 1.

Hệ sinh thái của Vingroup là câu chuyện về hành trình vươn lên đầy cảm hứng của một doanh nghiệp tư nhân VN

ẢNH: VG

Khu vực triển lãm thứ hai của Vingroup tại sân Tây với khoảng 2.600 m2 dành trọn vẹn cho chủ đề "Chuyển đổi Xanh", bắt đầu từ VinFast. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn dải sản phẩm xe điện của hãng, từ dòng xe đô thị nhỏ gọn như VF 3, các dòng SUV đẳng cấp như VF 9 đến mẫu xe bán tải điện VF Wild hay dòng xe máy điện hiện đại.

Đây cũng là lần đầu tiên người dân được "mục sở thị" mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX, được sản xuất giới hạn dành cho nguyên thủ và các yếu nhân. Nơi đây còn trưng bày cánh tay robot có khả năng tự động gắp/đặt đồ vật một cách linh hoạt, cùng dàn robot VinMotion với sân khấu trình diễn hào hùng, đi kèm những bước di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ.

Đặc biệt, VinEnergo - doanh nghiệp đại diện cho trụ cột mới của Vingroup - giới thiệu trọn vẹn giải pháp năng lượng xanh cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến, pin năng lượng mặt trời, tuabin gió...

Ở khu vực thứ ba thuộc gian triển lãm của TP.Hải Phòng ở sân Đông, với chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước", gian trưng bày các sản phẩm của VinFast, Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf đại diện cho những đóng góp của Vingroup vào sự phát triển, hội nhập của kinh tế địa phương, đặc biệt là TP.Hải Phòng.

Tin liên quan

Vingroup gây dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Vingroup gây dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước, Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã mang tới Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" lịch sử hình thành và phát triển hơn 3 thập kỷ. Toàn bộ hành trình kiến tạo đầy dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup được tái hiện trọn vẹn và sống động trong không gian trưng bày đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghé thăm vào ngày khai mạc.

Nhóm cổ phiếu Vingroup lên cao, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục

TP.HCM muốn Vingroup ứng tiền thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ

Khám phá thêm chủ đề

Vingroup triển lãm thành tựu đất nước Vinpearl VINWONDERS robot
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận