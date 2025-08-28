Có 300 triệu đồng nên mua VinFast VF 3 hay vay thêm mua xe xăng hạng A?

Sự đa dạng của thị trường ô tô Việt Nam với sự xuất hiện của các dòng ô tô điện giá rẻ cùng cuộc đua giảm giá bán xe ô tô đang diễn ra rầm rộ trên thị trường tạo ra nhiều cơ hội để nhiều người Việt hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít người phân vân khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Trong đó, với mức tài chính khoảng 300 triệu đồng, một số người lần đầu mua ô tô như anh Lê Hữu Thành ngụ TP.HCM đang phân vân giữa phương án mua VinFast VF 3 hay vay thêm để mua xe xăng cỡ nhỏ hạng A có giá khoảng 400 triệu đồng.

Cụ thể, trong câu hỏi gửi đến Báo Thanh Niên anh Hữu Thành nêu rõ: "Tôi đã có nhà chung cư, đang có khoản tài chính khoảng 300 triệu đồng và dự định mua ô tô mới chủ yếu để cá nhân đi lại hàng ngày. Hiện tại tôi đang phân vân giữa hai phương án mua ô tô điện VinFast VF 3 và mua xe xăng hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10… Lần đầu mua ô tô nên không biết lựa chọn nào phù hợp. Rất mong nhận được tư vấn?"

VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng bao gồm pin, chưa tính ưu đãi từ nhà phân phối Ảnh: Gia Linh

Thực tế, với khoản tài chính như anh Lê Hữu Thành đang có dành cho việc mua ô tô mới, trước đây gần như không có nhiều lựa chọn bởi mặt bằng giá ô tô tại Việt Nam vẫn khá cao, do đó một số người rành về xe có thể chọn phương án mua ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, khi một số hãng ô tô Trung Quốc và VinFast lần lượt tung ra thị trường những mẫu ô tô điện như VinFast VF 3. Các nhà sản xuất cũng "chạy đua" giảm giá bán xe để kích cầu. Với 300 triệu đồng để mua xe mới, có thể chọn VF 3 hoặc vay thêm tầm 100 triệu đồng mua xe xăng hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo…

Để biết đâu là lựa chọn phù hợp, cần phân tích rõ giữa hai phương án. Đầu tiên với khoảng 300 triệu đồng, nếu mua VinFast VF 3, bạn sẽ không phải vay mượn thêm. Bởi VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng bao gồm pin, chưa tính ưu đãi từ nhà phân phối. Chi phí phải bỏ thêm để xe đủ điều kiện lăn bánh cũng không quá lớn, bởi ô tô điện hiện đang hưởng chính sách thuế trước bạ 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, áp dụng từ tháng 3.2025. Mua ô tô điện và đăng ký tại TP.HCM hiện tại chỉ phải đóng phí biển số, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự… Tổng chi phí phải bỏ ra chỉ khoảng 322 triệu đồng.

Với 300 triệu đồng, nếu mua ô tô điện VinFast VF 3 sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí sử dụng ít nhất trong 1 - 2 năm đầu tiên dùng xe Ảnh: Gia Linh

Về quá trình sử dụng, chi phí sạc pin cho ô tô điện đã được chứng minh là thấp hơn đổ xăng (nếu dùng xe xăng). Tuy nhiên, hiện tại VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 6.2027. Do đó, nếu đã có sẵn 300 triệu đồng và chọn mua ô tô điện VinFast VF 3 bạn không phải vay mượn thêm quá nhiều, đồng thời tiết kiệm được đáng kể chi phí sử dụng ít nhất trong 1 - 2 năm đầu tiên dùng xe.

Với phương án vay thêm để mua xe xăng hạng A. Hiện tại, phân khúc này đang có các mẫu mã như KIA Morning (giá 349 - 424 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (giá từ 360 - 455 triệu đồng), Toyota Wigo (giá 405 triệu đồng). Nếu bao gồm cả chi phí để xe lăn bánh (đăng ký tại TP.HCM), số tiền phải bỏ ra sở hữu để KIA Morning khoảng 406 - 488 triệu đồng; với Hyundai Grand i10 vào khoảng 425 - 531 triệu đồng; với Toyota Wigo khoảng 467 triệu đồng. Do đó, nếu tài chính hiện có và chọn mua xe xăng, bạn phải vay mượn thêm khoảng 100 - 200 triệu đồng.

Trong quá trình sử dụng, ngoài chi phí đổ xăng, bảo dưỡng xe… nếu vay qua các tổ chức tín dụng để mua xe, hàng tháng tổng cộng bạn phải bỏ ra gần ít nhất 7 - 8 triệu đồng để trả góp cho khoản vay cũng như "nuôi" xe.

Nhìn chung, với tài chính 300 triệu đồng, hai phương án mua ô tô điện VinFast VF 3 hay vay thêm để mua xe xăng hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10… đều có những ưu điểm, hạn chế riêng. Dù vậy, nếu không quá dư dả tài chính và chủ yếu sử dụng xe để đi lại hàng ngày trong thành phố, mua ô tô điện VinFast VF 3 là phương án phù hợp với bạn trong trường hợp này. Bởi ngoài việc không phải vay thêm và mất thêm chi phí trả góp hàng tháng, chi phí sử dụng cũng tiết kiệm hơn, trong khi hiện tại trạm sạc ô tô điện VinFast cũng đã phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành.