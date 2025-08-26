Nhóm cổ phiếu Vingroup lên cao, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục

Sau 2 phiên giảm điểm, VN-Index chốt phiên 26.8 bất ngờ tăng vọt. Đóng cửa, VN-Index tăng 53,6 điểm, tương ứng tăng 3,32% lên 1.667,63 điểm. Mức tăng mạnh của thị trường khá bất ngờ và chủ yếu diễn ra trong phiên chiều khi dòng tiền tấp nập gom mua nhiều cổ phiếu blue-chips thuộc nhóm tài chính, chứng khoán và cổ phiếu nhóm Vingroup. Trong rổ VN30, 4 cổ phiếu cuối phiên tím lịm lên kịch trần có VHM của Vinhomes, MWG của Thế giới Di động, SSI của Công ty chứng khoán SSI, SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội.

Dòng tiền tấp nập gom mua cổ phiếu Vingroup đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục ẢNH: TNO

Ngoài 4 cổ phiếu tăng hết biên độ nói trên, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 3,44% lên 135.500 đồng và cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail tăng 4,33% lên 31.300 đồng cùng hàng loạt mã ngân hàng như TCB, VIB, STB, SSB, MBB... đồng loạt đi lên đẩy chỉ số VN30 tăng mạnh hơn chỉ số chung VN-Index. Nhóm cổ phiếu Vingroup tăng cao đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - hiện đã đạt 13,7 tỉ USD theo thống kê của Forbes. Tài sản của ông Vượng tăng thêm gần 300 triệu USD chỉ sau một phiên giao dịch chứng khoán. Đây cũng chính là lần đầu tiên một tỉ phú Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỉ USD.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng lần đầu tiên lọt vào danh sách 200 tỉ phú USD của thế giới khi xếp hạng ở vị trí 195. Tổng cộng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng hơn 7 tỉ USD kể từ khi tạp chí này công bố danh sách các tỉ phú USD thế giới 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua. Trên thực tế, cổ phiếu VIC tăng mạnh sau khi Tập đoàn Vingroup mới đây được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỉ đồng và nhiều dự án mới mà công ty sắp thực hiện.

Song song đó, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng giao dịch tích cực với một số mã tăng kịch trần theo sau VHM như DIG, LDG, SID cùng nhiều cổ phiếu khác lên cao như SZC, QCG, PDR, NVL, NLG, NBB, KBC...

Dòng tiền tham gia trong buổi chiều ở nhiều cổ phiếu blue-chips đã lan tỏa mạnh đến các nhóm ngành khác khiến nhà đầu tư không còn tâm lý thận trọng như đợt sáng. Dù vậy, thanh khoản trên HOSE chỉ có hơn 39.343 tỉ đồng được giao dịch, giảm nhẹ so với hôm qua. Tính chung toàn thị trường có giá trị giao dịch đạt hơn 42.640 tỉ đồng và cũng giảm nhẹ so với phiên hôm qua.







