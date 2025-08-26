Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tăng vọt, con trai bầu Đức chi tiền tỉ gom vào

Cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tăng mạnh, vượt qua 17.000 đồng/cổ phiếu. Trong bối cảnh này, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28.8 - 12.9 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,92% vốn, tương ứng nắm giữ 52 triệu cổ phiếu HAG.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tăng cao sau khi công ty hết lỗ lũy kế. Trong ảnh là vườn sầu riêng của HAG ẢNH: HAG

Trước đó vào ngày 22.8, con trai bầu Đức lần đầu trở thành cổ đông Hoàng Anh Gia Lai khi báo cáo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG như đăng ký theo phương thức thỏa thuận, để nắm giữ 2,55% vốn điều lệ. Giá trị thương vụ khoảng 426 tỉ đồng. Trong cùng thời điểm, bầu Đức đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG, thu về gần 381 tỉ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu còn 28,84% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Nhiều khả năng, lượng cổ phiếu chuyển nhượng của bầu Đức nằm trong loạt giao dịch mua vào của con trai ông.

Hôm qua 25.8, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Theo kế hoạch, doanh nghiệp của bầu Đức sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỉ đồng. Chủ nợ gồm Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (720,7 tỉ đồng) và 5 cá nhân: Nguyễn Thị Đào, Phạm Công Danh, Nguyễn Anh Thảo, Hồ Phúc Trường, Nguyễn Đức Trung. Sau phát hành, nhóm này sẽ nắm giữ 16,65% cổ phần HAG và số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26.8, sau gần 3 năm bị giám sát do lỗ sau thuế năm 2021. Việc xóa lỗ lũy kế giúp cổ phiếu HAG thoát khỏi diện cảnh báo. Sau 6 tháng đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi ròng gần 834 tỉ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỉ đồng tại thời điểm ngày 30.6. Công ty đã thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỉ đồng. Kết quả này cũng giúp công ty chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế kéo dài trước đó.



