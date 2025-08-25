Lãnh đạo doanh nghiệp nào nhộn nhịp giao dịch cổ phiếu?

Thị trường chứng khoán trong vòng một tháng qua tăng mạnh và nhiều cổ phiếu nhảy vọt lên mức cao. Không chỉ nhà đầu tư hào hứng mua bán mà lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cũng giao dịch nhộn nhịp. Chẳng hạn, sau khi bán ra 94.700 cổ phiếu, ông Phạm Văn Trọng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chuỗi Bách hóa Xanh (công ty con của Thế giới Di động) tiếp tục đăng ký bán thêm 500.000 cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động. Hình thức giao dịch theo khớp lệnh trên sàn từ ngày 21.8 - 19.9.

Nếu giao dịch thành công, CEO của Bách hóa Xanh sẽ giảm sở hữu về 0,18% vốn điều lệ. Hiện tại, cổ phiếu MWG đang giao dịch xoay quanh mức 70.000 đồng. Nếu bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký, ông Phạm Văn Trọng sẽ thu về khoảng 35 tỉ đồng. Trước đó, ngày 31.7, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán hơn 1,46 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 6,03% xuống 5,93% vốn điều lệ.

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cũng nhộn nhịp mua bán cổ phiếu ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trong thời gian từ 21.8 tới 17.9, theo phương thức thỏa thuận trên sàn. SHS là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch SHB. Cổ phiếu SHB có giá 17.000 đồng mỗi đơn vị và công ty chứng khoán sẽ thu về khoảng 340 tỉ đồng.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG), một số lãnh đạo đăng ký thoái vốn trong tháng 8. Mới nhất, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Đất Xanh - công bố đã bán thành công 744.418 cổ phiếu DXG và hiện còn sở hữu 952.000 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn điều lệ công ty. Ngoài ra còn có ông Hà Đức Hiếu, thành viên HĐQT Đất Xanh, đăng ký bán gần 6,4 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian từ ngày 4.8 đến 1.9; bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng giám đốc đăng ký bán ra 413.300 cổ phiếu DXG từ ngày 15.8 đến ngày 13.9...

Ở chiều ngược lại, một số lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn cũng tích cực gom mua cổ phiếu. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký gom hơn 3 triệu cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) từ ngày 25.8 - 23.9 nhằm nâng sở hữu tại ngân hàng này lên hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 4,22% vốn điều lệ. Ước tính để mua hết số cổ phiếu đăng ký, bà Nguyễn Thị Nga sẽ chi ra khoảng 66 tỉ đồng.

Tương tự, nhiều giao dịch lớn cũng diễn ra tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB). Trong đó, hai con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và Bùi Hải Ngân, đăng ký mua mỗi người 20 triệu cổ phiếu từ ngày 25.8 đến 23.9. Số tiền hai con gái ông Quân dự chi để thực hiện giao dịch khoảng 1.500 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Nhung - thành viên HĐQT VPBank cũng đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu từ ngày 24.8 - 24.9. Bà Nhung sẽ chi ra khoảng 340 tỉ đồng để mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch lên hơn 46 triệu đơn vị, tương ứng 0,58% vốn điều lệ VPBank...