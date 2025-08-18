Cổ phiếu ngân hàng được gom mua trước 'đồn đoán' mở sàn giao dịch tiền số?

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa, tài sản số bao gồm tiền số đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Theo dự thảo, tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Trong đó, ít nhất 35% vốn phải do từ hai tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ; 65% còn lại thuộc sở hữu các tổ chức khác. Ngoài việc thị trường chứng khoán đang giữ đà tăng cao thì các nhà đầu tư cũng "đồn đoán" những ngân hàng và công ty chứng khoán nào tham gia để gom mua cổ phiếu đón đầu xu hướng mới.

Một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán được gom mua khi có thể tham gia sàn giao dịch tài sản số, tiền số ẢNH: NHẬT THỊNH

Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã chứng khoán MBB) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành nền tảng tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ ngân hàng thành lập một sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, cũng như thiết lập các khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản ảo. Dunamu cũng cho biết sẽ cung cấp các công nghệ khác nhau hiện đang được sử dụng trong sàn giao dịch tiền điện tử Upbit cùng với các chuyên gia về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nguồn nhân lực. Thông tin này liên tục được các nhà đầu tư chứng khoán chia sẻ và nhiều người sẵn sàng nhảy vào mua cổ phiếu MBB. Tính đến cuối tuần qua, cổ phiếu MBB liên tục đi lên, vượt 28.000 đồng và tăng gần 23% so với đầu tháng 4.

Một cổ phiếu ngân hàng khác cũng nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư khi nhắc đến câu chuyện giao dịch tài sản số, tiền số có TCB của Techcombank. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank cũng khẳng định, việc tham gia vào các lĩnh vực như Blockchain, xây dựng sàn giao dịch tài sản số là xu thế tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của nhiều tổ chức tài chính, trong đó có Techcombank. Vì vậy, cổ phiếu TCB cũng đang được chú ý và đã có nhiều phiên tăng liên tiếp, đạt trên 38.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 40% so với đầu tháng 4.

Tương tự, lãnh đạo Ngân hàng VPBank cũng không phủ nhận ý định tham gia thị trường này và hiện cổ phiếu VPB trên sàn cũng được giao dịch sôi động. Giá cổ phiếu VPB đã lên gần chạm 32.000 đồng, tăng gấp đôi so với 3 tháng trước.

Ngoài nhóm ngân hàng thì cổ phiếu Công ty chứng khoán SSI cũng được chú ý khi công ty này liên tục có những hội thảo liên quan về tài sản số, tiền số. Một số công ty thành viên của SSI như Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, Công ty cổ phần Công nghệ số SSI Digital mới đây đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam... Cổ phiếu SSI đang giao dịch xoay quanh 36.000 đồng, tăng 60% so với đầu tháng 4...