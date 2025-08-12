Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

VNG và MSB hợp tác triển khai dịch vụ tài chính số trên Zalo

Mai Phương
Mai Phương
12/08/2025 11:26 GMT+7

Công ty cổ phần Tập đoàn VNG và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cùng hợp tác về dịch vụ tài chính số.

Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mang dịch vụ tài chính số lên nền tảng Zalo vừa được ký kết giữa VNG và Ngân hàng MSB. Trong khuôn khổ hợp tác, MSB ra mắt Mini App MSB ngay trên Zalo, cho phép người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải ứng dụng ngân hàng.

VNG và MSB hợp tác triển khai dịch vụ tài chính số trên Zalo- Ảnh 1.

VNG và Ngân hàng MSB hợp tác chiến lược, mang dịch vụ tài chính số lên nền tảng Zalo

ẢNH: VNG

Mô hình này giúp khách hàng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng truyền thống ngay trên giao diện Zalo quen thuộc, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Mini App còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ người dùng xuyên suốt quá trình trải nghiệm - từ tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản đến thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Việc triển khai dịch vụ tài chính số ngay trên Zalo - nền tảng với 78 triệu người dùng thường xuyên sẽ giúp MSB tiếp cận nhóm khách hàng mới dễ dàng hơn, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ. Người dùng chỉ cần vài thao tác đơn giản để mở tài khoản và thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi yêu cầu tải ứng dụng riêng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG Group, chia sẻ: “Với năng lực công nghệ của VNG và sự am hiểu thị trường tài chính của MSB, chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ tạo ra những trải nghiệm tài chính số đột phá nhưng thân thiện với người dùng, góp phần thúc đẩy sâu rộng quá trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng MSB nhận định, sự hợp tác giữa MSB và VNG là minh chứng cho định hướng đổi mới và lấy người dùng làm trung tâm. Bằng việc tận dụng nền tảng số quen thuộc như Zalo và loại bỏ rào cản về công nghệ, khách hàng - đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ - có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng hơn".

Theo báo cáo mới nhất, đến cuối năm 2024, có hơn 3.465 Zalo Mini App đang hoạt động trên Zalo, với hơn 31 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Bên cạnh đó, theo Statista (2024), mô hình Mini App có thể giúp tiết kiệm tới 40% chi phí phát triển so với xây dựng ứng dụng riêng, khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp.

Tin liên quan

VNG đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.773 tỉ đồng, tập trung AI và Go Global

VNG đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.773 tỉ đồng, tập trung AI và Go Global

Sáng 21.6, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

VNG Zalo MSB tài chính số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận