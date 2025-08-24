Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cử lãnh đạo xuống cơ sở, giải quyết vướng mắc trong 24 giờ

Bắc Bình
Bắc Bình
24/08/2025 15:20 GMT+7

Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cử lãnh đạo sở trực tiếp xuống xã, phường, lập tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc trong 24 giờ. Đây là hành động tiên phong cụ thể hóa mục tiêu đưa phân cấp phân quyền thành hành động thực chất.

Ngày 20.8, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định cử lãnh đạo sở và công chức quản lý trực tiếp về công tác tại các xã, phường. Đây là bước đi tiên phong nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Công thương Tây Ninh tiên phong xuống xã xử lý khó khăn, vướng mắc- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, giám đốc Sở Công thương Tây Ninh, mong muốn kế hoạch này của sở sẽ giúp tháo gỡ tất cả khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành ngay tại cơ sở

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo kế hoạch, tất cả thành viên ban giám đốc Sở Công thương Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc (Quản lý thương mại; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Quản lý năng lượng; Kế hoạch - Tổng hợp; Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) sẽ trực tiếp đến cơ sở và dành thời gian làm việc với đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Kinh tế Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh cũng yêu cầu cán bộ báo cáo định kỳ hằng tuần về tình hình, kết quả công việc từ cơ sở. Những vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và đề xuất lên UBND tỉnh, thậm chí Bộ Công thương. "Những khó khăn liên quan đến lĩnh vực công thương sẽ được cán bộ sở tiếp nhận và trực tiếp hướng dẫn cán bộ chuyên môn của xã, phường nỗ lực xử lý dứt điểm. Điều này sẽ củng cố cho cán bộ cơ sở trong tương lai sẽ đủ tự tin và đủ phương cách để xử lý hồ sơ hành chính của người dân ngay tại cơ sở, đúng với tinh thần phân cấp, phân quyền", ông Hùng khẳng định.

Tổ hỗ trợ phản ứng nhanh - xử lý kiến nghị trong 24 giờ

Song song với việc cử lãnh đạo xuống cơ sở, Sở Công thương Tây Ninh cũng thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công thương do Giám đốc Sở Huỳnh Văn Quang Hùng làm tổ trưởng,. 

Lãnh đạo Sở Công thương Tây Ninh tiên phong xuống xã xử lý khó khăn, vướng mắc- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Trưởng đoàn công tác Bộ Công thương theo Quyết định số 2185/QĐ-BCT ngày 31.7.2025 làm việc với xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: BẮC BÌNH

Điểm đột phá nhất là cơ chế xử lý, mọi kiến nghị, khó khăn trong lĩnh vực công thương sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, Tổ hỗ trợ còn có nhiệm vụ hướng dẫn trực tiếp cán bộ cơ sở giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất giải pháp chính sách. Với cơ chế này, công việc được xử lý ngay tại chỗ, không để dồn ứ; đồng thời tạo cơ hội để cán bộ cấp xã, phường nâng cao kỹ năng, năng lực thực thi.

"Từ sau sáp nhập, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai các chính sách về công thương, phải chờ phản hồi rất lâu. Nay có lãnh đạo sở xuống làm việc trực tiếp, mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, rõ ràng", ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Bến Lức cho biết.

Lãnh đạo Sở Công thương Tây Ninh tiên phong xuống xã xử lý khó khăn, vướng mắc- Ảnh 3.

Bà Châu Thị Lệ (bìa trái), Phó giám đốc Sở Công thương Long An làm việc tại P.Tân An

ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch UBND P.Tân An, cho hay các vướng mắc tồn đọng liên quan đến ngành công thương đều đã được cán bộ Sở Công thương xuống trực tiếp hướng dẫn xử lý dứt điểm. Điều này tạo sự tâm rất lớn cho cán bộ phường; đồng thời cũng tạo bầu không khí mới: gần dân, sát việc, phản ứng nhanh, trách nhiệm cao. Đảm bảo phân cấp, phân quyền đi vào thực chất, để kết thúc tình trạng "trên rải xuống, dưới loay hoay".


Tin liên quan

Tây Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập, vốn 3.000 tỉ đồng

Tây Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập, vốn 3.000 tỉ đồng

Tây Ninh khởi công Khu công nghiệp (KCN) Thủ Thừa quy mô 170,7 ha, vốn gần 3.000 tỉ đồng, kỳ vọng tạo việc làm cho 25.000 lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế phía nam.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh Huỳnh Văn Quang Hùng Sở Công thương Tây Ninh phân cấp phân quyền sáp nhập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận