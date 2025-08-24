Cử lãnh đạo xuống cơ sở, giải quyết vướng mắc trong 24 giờ

Ngày 20.8, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định cử lãnh đạo sở và công chức quản lý trực tiếp về công tác tại các xã, phường. Đây là bước đi tiên phong nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, giám đốc Sở Công thương Tây Ninh, mong muốn kế hoạch này của sở sẽ giúp tháo gỡ tất cả khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành ngay tại cơ sở ẢNH: BẮC BÌNH

Theo kế hoạch, tất cả thành viên ban giám đốc Sở Công thương Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc (Quản lý thương mại; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật an toàn - Môi trường; Quản lý năng lượng; Kế hoạch - Tổng hợp; Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) sẽ trực tiếp đến cơ sở và dành thời gian làm việc với đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Kinh tế Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh cũng yêu cầu cán bộ báo cáo định kỳ hằng tuần về tình hình, kết quả công việc từ cơ sở. Những vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và đề xuất lên UBND tỉnh, thậm chí Bộ Công thương. "Những khó khăn liên quan đến lĩnh vực công thương sẽ được cán bộ sở tiếp nhận và trực tiếp hướng dẫn cán bộ chuyên môn của xã, phường nỗ lực xử lý dứt điểm. Điều này sẽ củng cố cho cán bộ cơ sở trong tương lai sẽ đủ tự tin và đủ phương cách để xử lý hồ sơ hành chính của người dân ngay tại cơ sở, đúng với tinh thần phân cấp, phân quyền", ông Hùng khẳng định.

Tổ hỗ trợ phản ứng nhanh - xử lý kiến nghị trong 24 giờ

Song song với việc cử lãnh đạo xuống cơ sở, Sở Công thương Tây Ninh cũng thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công thương do Giám đốc Sở Huỳnh Văn Quang Hùng làm tổ trưởng,.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Trưởng đoàn công tác Bộ Công thương theo Quyết định số 2185/QĐ-BCT ngày 31.7.2025 làm việc với xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Điểm đột phá nhất là cơ chế xử lý, mọi kiến nghị, khó khăn trong lĩnh vực công thương sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, Tổ hỗ trợ còn có nhiệm vụ hướng dẫn trực tiếp cán bộ cơ sở giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất giải pháp chính sách. Với cơ chế này, công việc được xử lý ngay tại chỗ, không để dồn ứ; đồng thời tạo cơ hội để cán bộ cấp xã, phường nâng cao kỹ năng, năng lực thực thi.

"Từ sau sáp nhập, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai các chính sách về công thương, phải chờ phản hồi rất lâu. Nay có lãnh đạo sở xuống làm việc trực tiếp, mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, rõ ràng", ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Bến Lức cho biết.

Bà Châu Thị Lệ (bìa trái), Phó giám đốc Sở Công thương Long An làm việc tại P.Tân An ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch UBND P.Tân An, cho hay các vướng mắc tồn đọng liên quan đến ngành công thương đều đã được cán bộ Sở Công thương xuống trực tiếp hướng dẫn xử lý dứt điểm. Điều này tạo sự tâm rất lớn cho cán bộ phường; đồng thời cũng tạo bầu không khí mới: gần dân, sát việc, phản ứng nhanh, trách nhiệm cao. Đảm bảo phân cấp, phân quyền đi vào thực chất, để kết thúc tình trạng "trên rải xuống, dưới loay hoay".



