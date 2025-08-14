Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Úc và Nhật Bản

Hơn 1.000 ha đất sạch, sẵn sàng đón nhận dự án lớn

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, từ ngày 11 - 13.8, tại TP.Melbourne (Úc), UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Hội Doanh nhân tại Úc (VBAA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Sự kiện quy tụ hơn 80 doanh nghiệp (DN) Việt Nam - Úc, với mục tiêu kết nối đa ngành, từ công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng đến nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh tại Úc ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tây Ninh sẵn sàng hợp tác trên tinh thần thiện chí, thực chất và cùng có lợi; đồng thời nhấn mạnh tỉnh đang sở hữu hơn 1.000 ha đất sạch, sẵn sàng đón nhận dự án lớn. Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều DN hai bên đã giới thiệu các dự án, mô hình hợp tác tiềm năng và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và VBAA.

Cũng trong dịp này, ngày 12.8, tại TP.Brisbane (bang Queensland, Úc), UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Agris) và Công ty TNHH Global Mind Australia tổ chức Hội nghị "Xúc tiến nông nghiệp công nghệ cao". Nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, công nghệ canh tác hiện đại, trong quản lý trang trại, và nông nghiệp tuần hoàn.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với các doanh nghiệp của Úc ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Đặc biệt, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Agris, GMA Australia và hai đối tác Úc - AgroVision AG và Main Engineering - đã đặt nền móng cho việc chuyển giao công nghệ và triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh, hướng tới tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhật Bản - Thị trường chiến lược cho công nghiệp công nghệ cao

Trước đó, ngày 6.8 tại TP.Tokyo (Nhật Bản), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư Tokyo - Tây Ninh năm 2025, với sự tham dự của nhiều DN và tổ chức Nhật Bản.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh dẫn đầu tại Nhật Bản ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Nhật Bản hiện đứng thứ tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Tây Ninh, với 173 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỉ USD. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu KCN Phước Đông như dự án tiêu biểu với diện tích hơn 2.436 ha, hạ tầng hiện đại, vị trí kết nối chiến lược và định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, điện tử và thực phẩm chế biến. Các DN Nhật Bản đánh giá cao quỹ đất, hạ tầng, và khả năng kết nối giao thông của Tây Ninh, đồng thời bày tỏ ý định cử đoàn khảo sát trong thời gian tới

Chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Úc và Nhật Bản không chỉ giúp tỉnh Tây Ninh quảng bá tiềm năng, lợi thế đến các thị trường chiến lược mà còn thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế. Với môi trường đầu tư cởi mở, hạ tầng hoàn chỉnh, quỹ đất sẵn sàng, và cam kết đồng hành lâu dài, tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế một trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại ở phía nam.