Long An đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 14.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, từ ngày 8 - 16.10, tỉnh này cử 2 đoàn công tác xúc tiến đầu tư và học tập kinh nghiệm trong đào tạo, thu hút lao động lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cụ thể, đoàn công tác ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, dẫn đầu sẽ đến Hàn Quốc; đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đai biểu Quốc hội tỉnh Long An, dẫn đầu đến Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ẢNH: CTV

Tham gia đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, qua làm việc với Tập đoàn Kawasaki, lãnh đạo tỉnh Long An được chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh về kỹ thuật giảm thải khí CO2. Trong đó, có 2 nội dung chính là giảm năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính bằng cách sử dụng khí Hydro hóa lỏng.

Trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Long An sẽ tập trung mời gọi các dự án nhằm góp phần đóng góp vào mục tiêu của Chính phủ hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0.

Đoàn công tác của tỉnh Long An làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản ẢNH: CTV

Tại Hàn Quốc, làm việc với nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với chủ đề "chia sẻ một số kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong việc phát triển hạ tầng xanh", ông Nguyễn Văn Được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự chủ động tìm hiểu đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Hàn Quốc vào những ngành nghề Long An có lợi thế. Đó là các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics…

Ngoài việc quảng bá, kêu gọi đầu tư, 2 đoàn công tác của tỉnh Long An đến Nhật Bản và Hàn Quốc lần này còn học tập kinh nghiệm trong đào tạo, thu hút nguồn nhân lực lĩnh vực công nghiệp bán dẫn là mục tiêu quan trọng mà tỉnh đang xây dựng đề án để thực hiện.