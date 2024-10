Long An số hóa 100% thủ tục hành chính liên thông giữa chính quyền 4 cấp

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trên môi trường mạng

ẢNH: HIỂN HẠO

Chính quyền số phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Theo Sở TT-TT Long An, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ trên môi trường điện tử tại 19/19 sở, ngành tỉnh, 15/15 UBND cấp huyện và 188/188 UBND cấp xã (với trên 9.300 tài khoản được cấp), đảm bảo gửi, nhận văn bản liên thông trong nội bộ các cơ quan nhà nước của tỉnh, giữa tỉnh với các cơ quan T.Ư qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tại cấp tỉnh, huyện đạt 100%, cấp xã đạt 99,99%. 100% lãnh đạo, pháp nhân trong chính quyền toàn tỉnh đã sử dụng chứng thư số chuyên dùng (tức chữ ký số do Chính phủ cấp).

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trên môi trường mạng. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, người dân tra cứu được tình trạng giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công, Zalo, ứng dụng "Long An số"... Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 99,9%. Đồng thời đã tích hợp, đồng bộ kết quả giải quyết TTHC với kho quản lý dữ liệu của công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 1.7.2024, tỉnh Long An đã sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong thực hiện TTHC.

Long An cũng đã hoàn thành kết nối, đưa vào khai thác chính thức các nhóm dịch vụ công liên thông như: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử...; Kết nối thanh toán trên nền tảng trung gian không dùng tiền mặt như ViettelPay…; các phần mềm chuyên ngành y tế, GD-ĐT… đã phục vụ rất tốt, thuận tiện cho người dân.

Tỉnh đoàn Long An đã triển khai rộng khắp mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia thông qua số điện thoại đường dây nóng.

Các trung tâm hành chính công của tỉnh đều đã phối hợp tốt với hệ thống bưu điện tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, kết hợp với tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mô hình "Quầy thanh niên hỗ trợ công dân" được do Tỉnh đoàn Long An triển khai rộng khắp để hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến





Tiếp tục chuyển đổi số đồng bộ trong tất cả lĩnh vực

Thời gian qua, Sở TT-TT Long An luôn sát sao theo dõi, giám sát và phòng thủ mã độc; xử lý các thông tin xấu độc và vận hành hiệu quả các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; áp dụng hóa đơn điện tử; hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tập trung triển khai cài đặt, sử dụng nền tảng công dân số "Long An số", "Long An IOC", VNeID, Tổng đài 1022. Duy trì hoạt động nhóm Zalo Tổ công nghệ số cộng đồng và mô hình IT áo xanh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến,…

Theo ông Bùi Nguyên Khởi, Phó giám đốc Sở TT-TT Long An, không chỉ cấp tỉnh và huyện mà công tác chuyển đổi số cấp xã cũng được nhiều địa phương quan tâm tập trung triển khai thực hiện. Trong đó tiêu biểu nhất là cấp xã ở các huyện Cần Giuộc, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh... Tuy vậy, vẫn còn cấp xã ở một số huyện triển khai xây dựng chính quyền số còn mang tính hình thức, đặc biệt là công tác xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

Để công tác xây dựng chính quyền số phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, thời gian tới, Sở TT-TT Long An sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xây dựng, hoàn thiện về hạ tầng số, xã hội số, kinh tế số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng theo đúng tiến độ, phần việc trong các kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh Long An chỉ đạo.