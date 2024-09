Doanh nghiệp Hàn Quốc xây nhà máy thiết bị điện gió 200 triệu USD tại Long An

Ngày 10.9, tại H.Cần Giuộc (Long An), Công ty CP Đồng Tâm (DTG) và Tập đoàn CS Wind (của Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ về việc CS Vind sẽ thuê lại 50 ha đất trong KCN Đông Nam Á để xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió với giá trị đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Long An chứng kiến thỏa thuận hợp tác giữa 2 doanh nghiệp ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ông Bang Seong-Hun, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CS Wind, CS Wind đã cung cấp hơn 13.000 tháp gió cho các nhà sản xuất tua-bin gió hàng đầu thế giới như Vestas, Siemens-Gamesa, GE và Goldwind… Tỉnh Long An là địa phương thứ 2 tại Việt Nam mà Tập đoàn CS Wind lựa chọn để đầu tư bởi có những thuận lợi trong sản xuất và vận chuyển các thiết siêu trường, siêu trọng như tháp điện gió ngoài khơi, trên bờ và các sản phẩm như cọc đơn, thiết bị chuyển tiếp trong hệ thống nhà máy điện gió. Dự kiến năm 2026, Tập đoàn CS Wind sẽ cho khởi công nhà máy với vốn 200 triệu USD nhằm cung ứng các thiết bị sản xuất điện gió cung ứng cho thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp tại lễ ký kết ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá, việc thu hút đầu tư được nhà đầu tư sản xuất các thiết bị phục vụ sản xuất điện gió tầm cỡ thế giới như Tập đoàn CS Wind là rất đáng mừng. "Tỉnh Long An cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư", ông Sơn nói.

Theo quy hoạch phát triển của đến năm 2050, Long An sẽ có 10 trung tâm logistics nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL. Trong đó, Cảng Quốc tế Long An với theo mô hình kết hợp khu công nghiệp, Khu Dịch vụ công nghiệp và Khu đô thị với quy mô gần 2.000 ha trên địa bàn H.Cần Giuộc đã đi vào hoạt động.