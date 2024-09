Long An: Triển khai mạnh mẽ trục động lực và hành lang kinh tế

"Đại công trường" khu vực Miền Tây

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI, tính đến tháng 8.2024, tỉnh Long An đã hoàn thành các công trình giao thông quan trọng với tổng kinh phí hàng chục ngàn tỉ đồng, như đường Vành đai TP.Tân An, nút giao đường Hùng Vương - QL62; Tiếp tục huy động và chủ động bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cầu đường đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trên các tuyến trục ngang như ĐT816, ĐT817, ĐT818 và các tuyến đường kết nối các cảng biển, cảng sông, trung tâm logistics, khu - cụm công nghiệp như đường Lương Hòa - Bình Chánh, Hựu Thạnh - Tân Bửu, Tân Tập - Long Hậu, QL50B…

Công trường thi công DA đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Long An ẢNH: HIỂN HẠO

Giai đoạn này, Long An được xem là "đại công trường", bởi tỉnh tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu hạ tầng giao thông là động lực cho phát triển. Song song với các dự án (DA) trọng điểm đã hoàn thành, Long An đã và đang tăng tốc về đích hàng loạt công trình hạ tầng giao thông kết nối nằm trong quy hoạch theo mô hình "2 hành lang và 6 trục động lực kinh tế".

Theo Sở GTVT Long An, DA đường Vành đai 4 TP.HCM là hành lang kinh tế trọng điểm và hành lang phát triển phía nam nối liên tỉnh từ TP.HCM đi qua địa phận 4 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành của tỉnh Long An và kết nối với tỉnh Tiền Giang (qua trục QL50B); kết nối Long An với vùng Đông Nam bộ - TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành - cảng Long An. DA đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Long An, dự kiến hoàn thành thông xe vào cuối 2025. Đường Vành đai 4 TP.HCM cũng đã được UBND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến Quốc hội thông qua để triển khai thực hiện, dự kiến sẽ đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trục động lực QL50B (ĐT827E) kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Dự kiến, Long An sẽ khởi công 3 cầu trên tuyến QL50B có tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỉ đồng trong năm 2026 và khởi công đoạn kết nối với 3 cầu trong năm 2025; Trục động lực song hành QL62 kết nối TP.Tân An - Khu kinh tế cửa khẩu Long An - vùng Đồng Tháp Mười, song song QL62 hiện hữu. Đây là DA có vốn đầu tư lớn, do đó, trước mắt tỉnh tiếp tục đề xuất T.Ư tiếp tục mở rộng, nâng cấp QL62 hiện hữu. DA này đã được Chính phủ phê duyệt đề xuất với quy mô đường cấp III đồng bằng, dài 69 km, tổng mức đầu tư gần 3.500 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2027.

Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở H.Bến Lức và TP.HCM. Hiện, trục đường Lương Hòa - Bình Chánh đã khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Vừa xây dựng vừa tiếp nhận nhà đầu tư DA ngàn tỉ

Qua hơn 1 năm triển khai quy hoạch tỉnh, Long An đã có nhiều nỗ lực trong công tác quy hoạch, đô thị từng bước phát triển và có sự thay đổi rõ nét. Đặc biệt, Long An đã thu hút thêm nhiều DA có vốn đầu tư lớn, khởi công hàng loạt DA quan trọng như: Nhà máy Pepsico (vốn đầu tư hơn 300 triệu USD), trung tâm thương mại Aeon (hơn 1.000 tỉ đồng), nhà máy của Tập đoàn Thái Tuấn (hơn 12.000 tỉ đồng)... Đến nay, Long An đã tiếp nhận 1.312 DA có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn trên 11,3 tỉ USD, tiếp tục đứng đầu vùng ĐBSCL về thu hút đầu tư.

Có thể nói, Long An là một trong những địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và cần doanh nghiệp đến đầu tư phát triển. Các DA triển khai tại tỉnh luôn được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền để đảm bảo tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác triển khai quy hoạch tỉnh gắn với thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.