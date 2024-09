DDCI Long An tạo sức bật toàn diện trong thu hút đầu tư

DDCI Long An - Thi đua để phục vụ người dân và DN tốt hơn

Từ năm 2023, Long An bắt đầu triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI Long An) dựa trên kết quả khảo sát hơn 1.600 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. DDCI Long An không chỉ là công cụ để đánh giá chất lượng điều hành của các cơ quan, đơn vị quản lý của tỉnh mà còn là kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, DN tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Từ khi triển khai DDCI Long An, UBND H.Tân Trụ đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, tạo điểm sáng về công tác cải cách hành chính. Trong đó, đáng chú ý nhất là sáng kiến về xây dựng tổng đài Callbot, áp dụng trên toàn huyện. Theo đó, khi người dân, DN gọi đến tổng đài 1020, Callbot sẽ tiếp nhận ban đầu. Hệ thống sẽ phân tích nội dung và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất theo kịch bản đã được thiết kế. Giải pháp này làm tăng sự hài lòng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và DN ở mọi lúc, mọi nơi mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về thời gian, môi trường, cảm xúc.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cũng đã có nhiều hoạt động cải cách về hình thức trong tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho DN; 44/44 thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện cơ chế một cửa, 100% TTHC được tiếp nhận, trả kết quả đúng quy trình tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Đồng hành cùng nhà đầu tư trong 7 lĩnh vực được quan tâm gồm quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thương mại quốc tế, quản lý lao động nước ngoài, việc làm, lao động - tiền lương.

Có thể nói, DDCI Long An đã tạo phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; thúc đẩy tinh thần chủ động cải cách, đặc biệt là cải cách TTHC liên quan đến nhà đầu tư, DN.

Tỉnh Long An tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác hữu nghị với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc

ẢNH: HIỂN HẠO

Nâng chỉ số PCI của Long An lên á quân trong cả nước

Triển khai DDCI Long An, tỉnh đã tạo được cú hích mạnh mẽ đến môi trường đầu tư ngay trong năm đầu tiên thực hiện. Theo kết quả công bố của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Long An trong năm 2023 đứng thứ 2 cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2022, đặc biệt trong đó có 6/10 chỉ số thành phần đã tăng và giữ điểm. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), Long An xếp thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2022.

Theo Sở KH-ĐT Long An, trong 7 tháng đầu năm 2024, Long An thu hút được 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 96.800 tỉ đồng; 65 dự án FDI với vốn đầu tư cấp mới 347,35 triệu USD. Lũy kế đến nay, Long An có 2.222 dự án DDI, số vốn đăng ký khoảng 395.000 tỉ đồng và 1.312 dự án FDI với tổng vốn trên 11,3 tỉ USD (đứng đầu vùng ĐBSCL).

Tỉnh Long An thường xuyên giao lưu, trao đổi với các nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… để thu hút nhà đầu tư uy tín

ẢNH: HIỂN HẠO

Việc triển khai DDCI bước đầu đã phát huy những tác động tích cực và sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Long An đã tập trung rà soát, nhận diện những hạn chế, xây dựng kế hoạch, biện pháp phát huy những mặt đã làm tốt, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế… Điều đó đã giúp môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, minh bạch hơn.

Bộ công cụ DDCI Long An đã thật sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự chuyển dịch tích cực trong môi trường đầu tư của tỉnh. Thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền tỉnh về sự đồng hành, hỗ trợ cùng DN, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.