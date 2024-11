Long An xúc tiến đầu tư tại nhiều nước châu Âu

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, từ ngày 14 đến 19.11, đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, dẫn đầu đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại nhiều nước châu Âu.

Cụ thể, tại Đức, ngày 18.11, đoàn công tác đã tham dự "Hội nghị bàn tròn thương mại đầu tư Long An - Cologne" và xúc tiến các buổi gặp gỡ, trao đổi tích cực với các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của Đức.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An và ông Philipp Rösler, nguyên Phó thủ tướng Đức

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Hội nghị do tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các cơ quan, tổ chức tại Đức tổ chức. Tham dự có tiến sĩ Philipp Rösler, nguyên Phó thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Hội đồng cố vấn VinaCapital Ventures, Tổng giám đốc Concessor AG; ông Peter Kompalla, Trưởng phái đoàn Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam; ông Uwe Vetterlein, Giám đốc điều hành IHK Köln; ông Thomas Hundt, Trưởng đại diện cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Đức (GTAI) tại Việt Nam, cùng các đại diện doanh nghiệp nhà đầu tư tại Đức và Việt Nam.

2 thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị 80 triệu USD đã được ký kết trong khuôn khổ hội nghị tại Đức ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Các tham luận, ý kiến tại hội nghị đều khẳng định, Long An có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo và logistics. Long An không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất mà còn là trung tâm năng lượng tái tạo, logistics hàng đầu tại Việt Nam trong tương lai.

Nguyên Phó thủ tướng Đức Philipp Rösler nhận định, Long An không chỉ có vị trí chiến lược mà còn có khả năng kết nối chặt chẽ với các tuyến đường giao thương quốc tế. Tỉnh sở hữu lợi thế tự nhiên và nhân tạo vượt trội, bao gồm hệ thống cảng biển, giao thông nội địa và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Đây là những yếu tố then chốt mà các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Đức, luôn tìm kiếm khi quyết định đầu tư vào một thị trường mới.

Đoàn công tác Long An làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ ẢNH: B.B





Tại hội nghị, 2 thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị hơn 80 triệu USD đã được ký kết. Đó là thỏa thuận giữa Quỹ DEG (thuộc Ngân hàng tái thiết Đức) và Royal Group về việc tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Long An, mức tài trợ dự kiến trên 50 triệu USD. Mục tiêu là phát triển các công trình năng lượng sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng và đảm bảo phát triển bền vững tại Long An.

Thỏa thuận thứ 2 được ký kết giữa Đồng Tâm Group và Tập đoàn Quick Pack về việc mở rộng quy mô đầu tư tại KCN Đông Nam Á nhằm triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì chất lượng cao lớn nhất của tập đoàn Quick Pack, với giá trị trên 30 triệu USD phục vụ cho ngành hàng gia dụng, thực phẩm và vật tư y tế.

Trước đó, đoàn công tác Long An đã có nhiều buổi làm việc tại Pháp, Bỉ với nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn để quảng bá, kêu gọi cơ hội đầu tư vào tỉnh Long An.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, tỉnh hiện thu hút 1.367 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn trên 12,5 tỉ USD, tiếp tục đứng thứ 10/63 tỉnh, thành trong cả nước thu hút đầu tư.