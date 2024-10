‘Long An số’ kết nối tiện lợi giữa người dân với chính quyền

Đã có 413.500 thiết bị di động tải ứng dụng "Long An số" từ Google play

Nhắn vào "Long An số", nội dung đến thẳng chủ tịch huyện

Anh T.V.N (ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) kể rằng, bức xúc vì hàng xóm nuôi bò thả rong, gây hư hại hàng rào, mất mỹ quan đô thị… anh đã truy cập ứng dụng "Long An số" để phản ánh. Thật bất ngờ, anh mới phản ánh buổi tối thì sáng hôm sau cán bộ Tổng đài 1022 tỉnh Long An liên lạc lại. "Họ tiếp nhận nội dung trình bày và đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của tôi. Ngay trong chiều hôm đó, UBND TT.Bến Lức cử người xuống xử lý dứt điểm. Tôi rất hài lòng", anh N. chia sẻ.

Tương tự, chị P.N.B (ngụ Khu dân cư Phúc Long, ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An) gửi bức xúc của mình qua ứng dụng "Long An số" về việc lối vào khu nhà của chị bị một số hộ dân có tranh chấp với chủ đầu tư dự án Phúc Long nên chắn một phần lối đi, khiến ô tô không vào được. Ngay trong tuần, chị nhận được Công văn do ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND H.Bến Lức, ký gửi với nội dung giải thích toàn bộ quá trình dẫn đến câu chuyện. Trong đó, ông Út còn thông tin nhiều vấn đề liên quan như quy hoạch, thời gian xử lý… giúp cho chị B. rất hài lòng và cảm thấy được chính quyền trân trọng.

Ở trên chỉ là một vài trường hợp rất cụ thể mà ứng dụng "Long An số" và Tổng đài 1022 do Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Long An đang trực tiếp điều hành.

Cán bộ Trung tâm IOC Long An tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân qua ứng dụng "Long An số" và Tổng đài 1022

Mục sở thị Trung tâm điều hành thông minh IOC Long An (Tòa nhà Công vụ 4, TP.Tân An) vào giữa tháng 10.2024, PV Thanh Niên ghi nhận chẳng những các kiến nghị, phản ánh của người dân được cán bộ xử lý nhanh chóng mà IOC còn có thể thông tin ngay lập tức đến các cơ quan chức năng khi có sự cố về giao thông, truy tìm biển số xe, hình ảnh…trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Sở TT-TT Long An, sau hơn 2 năm triển khai, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan qua các kênh tương tác trên môi trường số hầu hết được xử lý thỏa đáng. Tại Trung tâm IOC, các phản ánh được phân thành lĩnh vực, phân cấp (sở ngành hoặc địa phương) và ngay lập tức chuyển về nơi chịu trách nhiệm để xử lý, phản hồi. Kết quả xử lý đều được thông báo qua Tổng đài 1022 và công bố trên Cổng thông tin 1022, đặc biệt là thông qua ứng dụng "Long An số".

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung tâm IOC đã tiếp nhận 2.262 phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, trong đó chỉ có 18 phản ánh chưa kịp xử lý. Đa số các phản hồi ở mức hài lòng. Những phản hồi chưa hài lòng chủ yếu liên quan rác thải ở H.Đức Hòa, ca hát với cường độ âm thanh lớn ở H.Vĩnh Hưng…

Danh mục ứng dụng tóm tắt của ứng dụng "Long An Số" trên thiết bị di động

Hơn 413.500 lượt người tải ứng dụng và truy cập "Long An số"

"Mỗi ngày, bạn chỉ cần tương tác trong ứng dụng Long An số khoảng 10 phút là có thể biết được hầu hết các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh diễn ra trong tỉnh. Đồng thời, rất dễ dàng nếu muốn gửi kiến nghị, góp ý đến chính quyền địa phương hoặc muốn tìm việc làm… Ứng dụng Long An số thật sự rất hữu dụng cho người dân Long An chúng tôi", anh Mai Mạnh Hùng (ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) phấn khởi chia sẻ.

Ngoài phản ánh, kiến nghị khi tải ứng dụng "Long An số", người dân hoàn toàn có thể theo dõi hầu hết lĩnh vực hành chính công tại Long An. Hiện, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Long An đã tích hợp 29 dịch vụ đang hoạt động trên ứng dụng "Long An số" và Cổng thông tin 1022 hiển thị tại các mục: công báo, tin tức, y tế, giáo dục, việc làm, cử tri với chính quyền…

Để việc kết nối trên môi trường số thuận tiện hơn nữa, Sở TT-TT Long An duy trì tổ chức phát sóng 5G trên địa bàn TP.Tân An và tại các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa. Hiện, có hơn 87% người dân Long An sử dụng điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 90,6%, trên 413.500 lượt người dân tải về sử dụng/truy cập ứng dụng "Long An số" trên tất cả các nền tảng.

Sở TT-TT Long An cũng đang tổ chức triển khai xóa các vùng lõm sóng (2G) trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động để đảm bảo tốc độ Internet băng rộng di động tối thiểu 40 Mbps. Đồng thời, phối hợp doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ thuê bao sử dụng thiết bị 2G chuyển đổi lên thiết bị 4G (Các doanh nghiệp đã hỗ trợ đổi thiết bị 4G là 52.294 máy; hiện toàn tỉnh còn khoảng 47.442 thuê bao 2G).

Trung tâm điều hành thông minh IOC Long An

Ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở TT-TT Long An, cho biết sau hơn 2 năm hoạt động, Tổng đài 1022, ứng dụng Long An số đã nhận được sự phản hồi, hưởng ứng tích cực từ người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Tổng đài 1022, ứng dụng "Long An số"… để các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng rộng rãi hơn nữa. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số theo chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Long An.