Đà Nẵng: Tọa độ mới hấp dẫn nhà đầu tư miền Bắc

Giá nhà Hà Nội và vùng lân cận liên tục tăng

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường quý 3/2024 của batdongsan.com.vn, các dự án mở bán mới tại Hà Nội tập trung tại quận Nam Từ Liêm hiện có mức giá khá cao từ 65 đến 90 triệu đồng/m². Chưa kể các dự án cao cấp tại đây giá từ lâu đã đạt ngưỡng giá trên 100 triệu đồng/m². Mức tăng đáng kể này chủ yếu đến từ tác động của chính sách hạn chế xây thêm chung cư cao tầng tại nội đô (theo công văn số 3585 của Văn phòng Chính phủ) và sẽ khó có đợt nhảy vọt giá mới trong thời gian tới.

Mặt khác, do hạ tầng sớm hoàn thiện và nhu cầu cao, thị trường BĐS vùng lân cận thủ đô cũng đã sớm tăng trưởng. Đơn cử, nhờ sự "đổ bộ" của các doanh nghiệp nước ngoài hay tiến độ các cung đường vành đai giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống chỉ còn một nửa; nên giá đất nền, biệt thự - liền kề, chung cư tại các địa phương lân cận cũng đang neo ở mức cao. Theo đó, giá rao trung bình cho BĐS tại Bắc Giang là 35 triệu đồng/m², ước tính đã tăng 25,8% trong vòng một năm qua. Trong khi đó, tại Hưng Yên giá nhà đất tại khu vực khu đô thị là 44 triệu đồng/m², hiện cũng đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái (Theo số liệu từ batdongsan.com.vn tháng 11.2024).

Với cơn sốt tăng giá ở tất cả các dòng BĐS, có thể thấy tại Hà Nội và vùng lân cận không còn quá nhiều dư địa. Với ngân sách lớn nhưng biên lợi nhuận lại chưa đến 3 - 5%, thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, buộc các nhà đầu tư miền Bắc phải cơ hội ở miền đất hứa liên kế - thị trường miền Trung.

Điểm hẹn cho nhà đầu tư miền Bắc

Minh chứng cho bức tranh tươi sáng về tiềm năng đầu tư tại khu vực miền Trung thời gian qua có thể kể đến Đà Nẵng, địa phương "có mặt" trong loạt đầu tư hạ tầng mang tính quốc gia như: Cảng biển Liên Chiểu, khu thương mại tự do, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,… Nhìn chung, hầu hết các dự án này tập trung tại quận Liên Chiểu.

Đáng nói, báo cáo thị trường BĐS Đà Nẵng và vùng phụ cận quý 3/2024 của DKRA Group, trong mặt bằng chung tại Đà Nẵng thì giá BĐS Liên Chiểu được xem là "vùng trũng" và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi đạt mức 64 triệu đồng/m², trong khi quận Sơn Trà đã lên đến 88 triệu đồng/m² và quận Hải Châu là 175 triệu đồng/m².

Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng ngày càng hoàn thiện, giá trị bất động sản tại Liên Chiểu sẽ còn có những đợt tăng trưởng mới

Đặc biệt, Khu thương mại tự do thế hệ mới Đà Nẵng đang được xem là một trong những yếu tố chính thúc đẩy kinh tế toàn diện, là đòn đẩy cho BĐS. Điển hình có nơi BĐS tăng giá lên tới hơn 50% sau khi được phê duyệt lập Khu thương mại tự do. Tiêu biểu là Hải Nam (Trung Quốc), sau khi định hướng sẽ phát triển thành khu thương mại tự do, giá các dự án BĐS đã tăng vọt hơn 50% vào tháng 4/2018. Hay câu chuyện điển hình cho sự lột xác thần kì từ "phép màu Khu thương mại tự do" chính là Dubai với xuất phát điểm từ một làng chài nghèo.

Một chuyên gia viện nghiên cứu và phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: "Khu thương mại tự do sẽ tạo ra một hiệu ứng rất lớn, thúc đẩy cơ sở hạ tầng và mọi thứ phát triển theo. Gần vị trí của khu Thương mại tự do sẽ hình thành các khu đô thị sầm uất, đồng thời để hình thành khu Thương mại tự do bắt buộc cơ sở hạ tầng hoàn thiện từ đó thị trường bất động sản của các khu vực này sôi động và phát triển".

Theo ước tính của giới đầu tư, đến năm 2025, khi khu công nghệ cao chính thức đi vào hoạt động, cùng với những tiến độ tích cực của siêu cảng Liên Chiểu và khởi công Mega Market Liên Chiểu rộng 19.000m², bất động sản khu vực sẽ có khả năng tăng giá tối thiểu 15%/năm và đạt tỷ suất lợi nhuận 70%/năm cho các nhà đầu tư.

Với nhiều tiềm năng đầy hứa hẹn, các dự án căn hộ mặt biển tại khu Tây Bắc Đà Nẵng đang ngày càng có sức hút với các nhà đầu tư miền Bắc

Đón đầu làn sóng phát triển, nhiều chủ đầu tư lớn đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn tại quận Liên Chiểu. Điển hình là Nam Ô Discovery tại đường Nguyễn Tất Thành. Đây là dự án căn hộ mặt biển hiếm hoi tại Đà Nẵng được sở hữu lâu dài, hiện đang có giá trung bình 60 triệu/m². Đây là mức giá khá cạnh tranh vì những sản phẩm căn hộ mặt tiền biển sở hữu lâu dài không nhiều và thường giá cũng tiệm cận 100 triệu/m².

Đà Nẵng đang chú trọng công tác lập quy hoạch và đầu tư kết nối xây dựng hạ tầng, đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm BĐS có khả năng sinh lời.