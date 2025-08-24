Bất ngờ cổ đông một doanh nghiệp sau hơn thập kỷ được nhận cổ tức

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco - mã chứng khoán VOS) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 vào ngày 12.9. Theo đó, VOS trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 10.10. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cổ đông của VOS nhận được cổ tức kể từ năm 2011 (khi đó công ty thực hiện trả cho năm 2010 với tỷ lệ 8%).

Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vosco sẽ chi 154 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - công ty mẹ của Vosco đang nắm 51% vốn điều lệ, sẽ nhận về hơn 78 tỉ đồng.

Cổ đông Vosco bất ngờ được chia cổ tức sau hơn một thập kỷ ẢNH: NGỌC THẮNG

Không chỉ bất ngờ chia cổ tức sau hơn một thập kỷ, công ty này cũng chi khoản tiền lớn dù hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2025 thua lỗ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, VOS đạt doanh thu thuần 1.298 tỉ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm trước và báo lỗ gần 44 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 358 tỉ đồng.

Theo giải thích từ công ty, những năm trước đây, cổ đông không được chia cổ tức vì đến hết năm 2022, công ty mới khắc phục hết khoản lỗ lũy kế từ giai đoạn dài thị trường vận tải biển chìm trong khó khăn (2013 - 2020). Trong thời gian qua, công ty đã thanh lý một số tàu già, tình trạng kỹ thuật kém, không còn phù hợp với thị trường khai thác mục tiêu nhưng chưa đầu tư được tàu do tình hình tài chính chưa cho phép hoặc do một số vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư tàu. Năm 2023 công ty có lợi nhuận sau thuế hơn 151 tỉ đồng nhưng sau khi trích lập các quỹ thì không còn đồng nào. Vì vậy, công ty không chia cổ tức để có nguồn tài chính tập trung cho kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, với mục tiêu lâu dài là đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững.

Cổ phiếu VOS đang giao dịch trên sàn HOSE với giá 14.300 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với đầu năm nay.