Kinh tế Chứng khoán

Hai con gái Phó chủ tịch VPBank cũng đua gom cổ phiếu lúc giá tăng vùn vụt

Mai Phương
Mai Phương
21/08/2025 09:44 GMT+7

Sóng cổ phiếu ngân hàng đang diễn ra và cổ đông nội bộ VPBank cũng đua gom hàng.

Theo thông tin vừa công bố, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) vừa đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25.8 đến 23.9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nâng sở hữu tại ngân này lên 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,25% vốn. Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97% vốn của ngân hàng.

Hai con gái Phó chủ tịch VPBank cũng đua gom cổ phiếu lúc giá tăng vùn vụt- Ảnh 1.

Cổ phiếu VPBank tăng vọt và hai con gái Phó chủ tịch HĐQT đăng ký gom hàng

ẢNH: VPB

Đáng chú ý, hai con gái Phó chủ tịch HĐQT VPBank đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung và VPB tăng vùn vụt. Trong đó, VPB đã có hai phiên tăng trần liên tục trong tuần này và đạt mức 36.550 đồng. So với cách đây một tháng, cổ phiếu VPB đã tăng gần gấp đôi. Nếu giao dịch ở mức giá hiện tại, bà Thi và bà Ngân sẽ bỏ ra tổng cộng hơn 1.460 tỉ đồng để mua đủ 40 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Thông tin hỗ trợ đà tăng giá của cổ phiếu VPB gần đây xuất phát từ động thái phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty chứng khoán VPBankS ngay trong quý 4/2025. VPBank hiện sở hữu 99,95% cổ phần VPBankS - đơn vị có vốn điều lệ 15.000 tỉ đồng. Đà tăng mạnh cũng đưa vốn hóa VPBank đạt gần 290.000 tỉ đồng (gần 11 tỉ USD), lần đầu vào nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 10 tỉ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam. Giá trị vốn hóa VPBank cũng vượt qua VietinBank và xếp thứ 4 toàn hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, ngược với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại liên tục bán ròng cổ phiếu VPB. Chỉ riêng ngày 20.8, nhóm này bán ròng 15,4 triệu cổ phiếu VPB với giá trị tương ứng 533 tỉ đồng. Ba phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã rút ròng 550 tỉ đồng.

