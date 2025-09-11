Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025

TP.HCM hướng tới đột phá cắt giảm giấy tờ

Việc dùng dữ liệu hộ tịch điện tử, dữ liệu dân cư thay giấy khai sinh, khai tử giúp đơn giản hóa hồ sơ hành chính, người dân có thể bớt chi phí còn Nhà nước khai thác được "mỏ vàng" dữ liệu đã dày công tạo lập.

UBND TP.HCM đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ 28 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu ngay từ trong đề xuất

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng đã lỗi thời. Thời gian áp dụng là qua năm 2026 lại càng khiến mức thuế thu nhập cá nhân lạc hậu thêm một bậc nữa.

Nhiều kiến nghị tăng mức GTGC cho người nộp thuế và người phụ thuộc ẢNH: NHẬT THỊNH

Nước cờ liều lĩnh của Israel

Việc Israel tấn công vào một khu dân cư cao cấp ở Doha (Qatar) để giết lãnh đạo của lực lượng quân sự Hamas đã khiến cho Tel Aviv đối mặt nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả phương Tây.