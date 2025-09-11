Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
11/09/2025 03:56 GMT+7

Tin tức TP.HCM hướng tới đột phá cắt giảm giấy tờ, Mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu ngay từ trong đề xuất, Nước cờ liều lĩnh của Israel… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.9.2025.

TP.HCM hướng tới đột phá cắt giảm giấy tờ

Việc dùng dữ liệu hộ tịch điện tử, dữ liệu dân cư thay giấy khai sinh, khai tử giúp đơn giản hóa hồ sơ hành chính, người dân có thể bớt chi phí còn Nhà nước khai thác được "mỏ vàng" dữ liệu đã dày công tạo lập.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025 - Ảnh 1.

UBND TP.HCM đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ 28 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu ngay từ trong đề xuất

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng đã lỗi thời. Thời gian áp dụng là qua năm 2026 lại càng khiến mức thuế thu nhập cá nhân lạc hậu thêm một bậc nữa.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025 - Ảnh 2.

Nhiều kiến nghị tăng mức GTGC cho người nộp thuế và người phụ thuộc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nước cờ liều lĩnh của Israel

Việc Israel tấn công vào một khu dân cư cao cấp ở Doha (Qatar) để giết lãnh đạo của lực lượng quân sự Hamas đã khiến cho Tel Aviv đối mặt nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả phương Tây.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.9.2025 - Ảnh 3.

Hiện trường tòa nhà ở Doha bị Israel tấn công ngày 9.9

ẢNH: REUTERS

