Nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng, người ăn lương nộp thuế ra sao?

Người làm công ăn lương được giảm thuế bao nhiêu?

Bộ Tài chính trình đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 40,9%). Nếu được thông qua, người làm công ăn lương sẽ nộp thuế như thế nào?

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức giảm trừ gia cảnh mới theo đề xuất, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Khi đó, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 hiện nay sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Ví dụ, một người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng thì sau khi giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm theo quy định phải nộp thuế 120.000 đồng/tháng (chiếm 0,6% tổng thu nhập).

Trường hợp cá nhân có thu nhập 25 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 33.750 đồng/tháng. Nếu cá nhân thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng thì sẽ nộp thuế 265.000 đồng/tháng; trường hợp cá nhân này có 2 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (các khoản giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, giảm các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh của 2 người phụ thuộc tổng cộng lên 31,05 triệu đồng)...

Số thuế phải nộp giảm nhỏ giọt

Khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới như dự kiến, những người có tiền lương, tiền công khoảng 80 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc hiện phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 13,53 triệu đồng/tháng thì sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ nộp 11,64 triệu đồng, giảm được 1,89 triệu đồng. Những người nhận tiền lương, tiền công 100 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc hiện nay mỗi tháng nộp thuế thu nhập cá nhân 19,76 triệu đồng thì sau khi mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên sẽ nộp thuế 17,64 triệu đồng, giảm khoảng 2,1 triệu đồng...

Nhiều chuyên gia cho rằng mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc vẫn quá thấp, chưa bù đắp đủ theo giá cả nhiều hàng hóa, dịch vụ trong đời sống của người dân đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Luật sư Trần Xoa phân tích: Việc đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh theo dự thảo của Bộ Tài chính vẫn chưa phù hợp với đời sống của đại đa số người dân Việt Nam hiện nay. Mức giảm cho những người nộp thuế ở các bậc cao quá ít, không tương xứng với đời sống của chính các gia đình này. Từ đó không đủ để khuyến khích người lao động cấp cao, các chuyên gia... nỗ lực lao động để cống hiến, đóng góp cho phát triển kinh tế của cả nước.

Ông nhấn mạnh: Không nên lo lắng về việc số thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng khi nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Thực tế thời gian qua đã chứng minh số thuế thu nhập cá nhân thu được luôn luôn tăng dù đã có các đợt nâng mức giảm trừ gia cảnh. Chẳng hạn, năm 2013 khi điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng 125% thì tổng số thuế thu nhập cá nhân thu được cả nước vẫn cao hơn năm 2012 trước đó (năm 2013 thu 46.553 tỉ đồng trong khi năm 2012 thu 44.959 tỉ đồng).

Tương tự, năm 2020 nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng thì số thuế thu vào năm này vẫn cao hơn năm 2019 (năm 2020 thu 115.150 tỉ đồng trong khi năm 2019 thu 109.406 tỉ đồng). "Nhìn chung, số thuế thu nhập cá nhân đều tăng theo từng năm trong suốt thời gian qua. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh hay sửa đổi biểu thuế đối với người làm công ăn lương cũng không lo sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của sắc thuế này", luật sư Trần Xoa cho hay.