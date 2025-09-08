Nhà đầu tư mua bán chứng chỉ quỹ mở sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân

Tại Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số hoạt động được miễn, giảm thuế, trong đó có giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, hiện nay, có trên 80 quỹ mở đại chúng với doanh thu khoảng 90.000 tỉ đồng, so với nhu cầu của thị trường là rất nhỏ. Hiện tại có khoảng 10 triệu tài khoản nhà đầu tư, trong đó 99,9% là tài khoản nhà đầu tư cá nhân.

Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ mở sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thống kê từ 20 công ty quản lý quỹ thì số thuế thu nhập cá nhân khoảng 20 - 30 tỉ đồng/năm. Công ty quản lý quỹ theo dõi được thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư thông qua phương pháp hạch toán. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua; bổ sung quy định giảm 50% thuế suất thuế thu nhập cá nhân (hiện 5%) đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản được thành lập theo luật Chứng khoán trong thời hạn do Chính phủ quy định.

Đồng thời, luật quy định giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập được miễn, giảm thuế nêu trên để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh, đảm bảo việc miễn, giảm thuế được thực hiện đúng đối tượng, phù hợp.

Giải thích về đề xuất trên, Bộ Tài chính dẫn các cơ sở pháp lý cho rằng tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân có quy định: Rà soát, hoàn thiện chính sách thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư góp vốn của các quỹ đầu tư vào doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp; tăng hạn mức đầu tư vào tài sản dài hạn hoặc tài trợ vốn trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp; thiết lập cơ chế huy động vốn trung và dài hạn cho các quỹ đầu tư.

Trước đó, tại Quyết định số 1726 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đề ra mục tiêu tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp được nêu ra là chú trọng phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán hướng tới cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức; đa dạng hóa kênh phân phối chứng chỉ quỹ; khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các loại hình quỹ đầu tư; nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các quỹ đầu tư chứng khoán bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; quy định về nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ. Vì vậy, đề xuất miễn, giảm thuế nêu trên nhằm khuyến khích sự phát triển các quỹ này theo định hướng của Đảng, Nhà nước.