Bỏ đề xuất thu thuế 20% khi bán chứng khoán, VN-Index lập kỷ lục sát 1.700 điểm

Trong dự thảo mới nhất đối với dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chốt phương án đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán. Theo đó, với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng.

Trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân (x) với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú). Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán chứng khoán nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng.

Bỏ đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân 20% trên lãi bán chứng khoán ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Như vậy, với thu nhập từ bán chứng khoán, Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế (phần lãi). Thay vào đó, Bộ đề xuất giữ nguyên quy định thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần như hiện tại. Thời gian qua có phát sinh vướng mắc khi áp dụng đồng loạt mức thuế 0,1% với giá bán chứng khoán từng lần vì có thể nhiều người rơi vào trường hợp bán chứng khoán lỗ nhưng vẫn phải chịu thuế. Trong khi đề xuất áp thuế 20% trên phần lãi (giá bán - giá mua) được cho là phù hợp với bản chất thuế thu nhập cá nhân nhưng mức 20% là quá cao...

Sau thông tin này, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh lập đỉnh lịch sử. Chốt phiên giao dịch hôm nay (4.9), chỉ số VN-Index tăng 14,99 điểm, tương ứng tăng 0,89% lên 1.696,29 điểm. Đây là mức cao nhất của VN-Index trong lịch sử. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,46% lên 283,99 điểm. Nhóm cổ phiếu blue-chips trên sàn HOSE tiếp tục là động lực chính đưa thị trường lên cao. Trong đó có thể kể đến như cổ phiếu thép HPG, cổ phiếu nhóm bán lẻ có MWG, MSN cùng nhóm ngành ngân hàng chứng khoán như SSI, VCB, ACB, TPB... bứt phá mạnh. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 40.000 tỉ đồng và trên HNX cũng có gần 4.000 tỉ đồng.