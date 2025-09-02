Sau lễ 2.9, thị trường chứng khoán sẽ biến động ra sao?

Sau lễ 2.9, chứng khoán năm nào tăng cao nhất?

Theo thống kê, tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 2.9, giao dịch trên thị trường chứng khoán có những diễn biến trái chiều với việc tăng giảm đan xen. Chẳng hạn, xét trong vòng 4 năm qua, kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra thì VN-Index có 2 đợt tăng và 2 đợt giảm trong tuần lễ giao dịch trở lại sau lễ 2.9.

Diễn biến thị trường sau kỳ nghỉ lễ 2.9 qua các năm

Năm VN-Index HNX-Index 2017 + 1,57% + 0,01% 2018 - 2,08% - 1% 2019 -1,08% - 1,37% 2020 - 1,39% + 0,13% 2021 + 0,8% + 1,27% 2022 - 2,48% - 2,5% 2023 + 1,42% + 2,58% 2024 - 0,78% - 1,22%

Theo ghi nhận trong vòng 10 năm qua, VN-Index có tuần tăng cao nhất sau kỳ nghỉ lễ 2.9 là tuần đầu tháng 9.2017 khi tăng gần 1,6%. Đa số trong những năm có tuần đầu tiên của tháng 9 mà thị trường chứng khoán ghi nhận đi lên đều có đợt tăng trước nghỉ lễ. Ví dụ, trước kỳ lễ 2.9.2017, VN-Index tăng 2,2%; trước lễ 2.9.2021, VN-Index tăng 2,75% và trước lễ 2.9.2023 chỉ số này tăng 3,44%.

Trước đợt lễ 2.9 năm nay, chỉ số VN-Index cũng ghi nhận đà tăng 2,23% trong suốt tuần và chốt tháng 8 ở mức 1.682,21 điểm sau nhiều phiên giảm trước đó. Tương tự, HNX-Index tăng 2,75% và hiện đứng ở mức 279,98 điểm. Tâm điểm nổi bật vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng với chuỗi tăng liên tiếp, thậm chí có mã tăng trần, trở thành động lực chính giúp VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm. Bên cạnh đó, bộ đôi VIC và VHM của Vingroup cũng đóng góp tích cực cho đà tăng của thị trường.

Điểm trừ lớn nhất tiếp tục đến từ khối ngoại khi bán ròng mạnh hơn 11.000 tỉ đồng trong tuần trước, nâng lũy kế giá trị bán ròng cả tháng 8 lên hơn 41.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, lực bán này đã được các công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân duy trì lực cầu, hấp thụ hết.

Xu hướng tăng của chứng khoán sẽ kéo dài

Với đà tăng của tuần trước khi thị trường bước vào những ngày nghỉ lễ mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, tâm lý nhiều nhà đầu tư đang khá lạc quan. Trên các diễn đàn, nhiều môi giới chứng khoán lẫn nhà đầu tư bày tỏ quyết định "ôm cổ phiếu" để chờ hái quả ngọt bất chấp thị trường rung lắc và nhiều cổ phiếu cũng biến động khá mạnh.

Sau kỳ nghỉ lễ 2.9, chứng khoán sẽ ra sao là mối quan tâm của các nhà đầu tư ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki: Hiện nay, dòng tiền tham gia vào chứng khoán rất mạnh và vẫn duy trì trên 40.000 tỉ đồng mỗi phiên. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tối đa cũng chỉ khoảng 3.000 tỉ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, chủ yếu đó vẫn là chốt lời ở nhiều cổ phiếu lớn.

"Sau kỳ nghỉ lễ 2.9, khả năng VN-Index tiếp tục tăng là khá lớn bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường. Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm nay vẫn là thông tin tích cực hỗ trợ cho nhiều cổ phiếu tiếp tục đi lên, đặc biệt là nhóm ngân hàng và chứng khoán được đánh giá có nhiều thuận lợi", ông Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank thì cho rằng, sau kỳ nghỉ lễ 2.9, thị trường chỉ có 3 phiên giao dịch trong tuần này. Vì vậy, khả năng VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.680 - 1.690 điểm là khá thấp. Đây là vùng kháng cự mạnh khi trong tháng 8 VN-Index đã có một số lần chạm đến nhưng phải quay đầu trở xuống bởi thanh khoản của thị trường đã giảm dù nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá. Điều này được giải thích chủ yếu do lực bán chủ động giảm bớt trong khi lực mua chủ động giảm mạnh. Lực bán vẫn chực chờ nhiều hơn từ khối ngoại, khối tự doanh của các công ty chứng khoán lẫn nhà đầu tư cá nhân, nhất là trong những phiên VN-Index tiến lên vùng đỉnh 1.680 - 1.690 điểm. Ông nhấn mạnh rằng, động lực tăng thật sự phải xuất phát từ dòng tiền mua chủ động nhưng các phiên gần đây thì thiếu động lực này. Xu hướng tăng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang duy trì và có thể từ nay đến cuối năm, VN-Index sẽ vượt được ngưỡng 1.700 điểm để tiến lên kỷ lục mới cao hơn, thậm chí vượt được 1.750 điểm. Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường có điều chỉnh là bình thường và đây là điều cần thiết để tạo đà tăng vững chắc hơn trong trung hạn.