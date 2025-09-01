Sau lễ 2.9, cổ đông doanh nghiệp nào sẽ được chia cổ tức tiền mặt?

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 2.9, một số doanh nghiệp niêm yết sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán SCS) công bố nghị quyết thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả 30%, tương đương 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu và sẽ chi trả vào ngày 15.9. Ngày chốt danh sách cổ đông là 3.9. Dịp này, SCS sẽ chi khoảng 285 tỉ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2024, đánh dấu lần chi trả thứ hai trong kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 60% cho năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2025 công ty thông qua.

SCS cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2025. Thời gian lấy ý kiến được triển khai từ 3.9 đến 18.9.

Cổ đông một số doanh nghiệp sẽ được nhận cổ tức tiền mặt ngay sau nghỉ lễ 2.9 ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL) cũng sẽ chia cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Ngày chốt danh sách là 8.9 và cổ đông sẽ nhận tiền vào ngày 29.9. Hiện Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ hơn 30,4%, qua đó có thể thu về gần 5,8 tỉ đồng.

Có cùng ngày chốt danh sách cổ đông vào 5.9 là Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (mã chứng khoán TNP). Công ty chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Công ty sẽ dự chi hơn 14 tỉ đồng vào ngày 22.9. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy - công ty mẹ của TNP với tỷ lệ nắm giữ hơn 61,33% - sẽ thu về 8,6 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán SZC) cũng chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5.9 và ngày cổ đông nhận được tiền vào 7.10. Tương tự, Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (mã chứng khoán VOS) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 12.9 để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%, một cổ phiếu được nhận 1.100 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến 10.10. Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vosco sẽ cần chi tương ứng 154 tỉ đồng trong đợt này. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - công ty mẹ của Vosco đang nắm giữ 51% vốn, sẽ nhận về hơn 78 tỉ đồng từ đợt chi trả này. Đây là lần chia cổ tức trở lại của Vosco kể từ năm 2011 đến nay...